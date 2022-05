SESTŘIH: Jablonec – Karviná 2:0. Důležitá výhra, Slezané sestupují

David Horejš seděl ob místo vedle majitele klubu Miroslava Pelty. Trenér, jenž v sobotu naposledy vedl České Budějovice, sledoval, zda Jablonec konečně odpálí akci zvanou záchrana fotbalové ligy. Stalo se, Severočeši, které vedli po odchodu Petra Rady prozatímní trenéři Jiří Vágner s Tomáše Čížkem, uspěli. Horejš doufá, že pojedou i dál, protože by měl v Jablonci nastoupit jako trenér číslo jedna.

Výhra 2:0 znamená pád soupeře. Karviná už se nemůže odlepit z posledního místa a padá. „Došel nám dech. Neměli jsme tak bojovné mužstvo. Máme některé hráče, kteří se bojí jít do soubojů, dneska se fotbal takhle hrát nedá,“ vykládal smutně trenér Bohumil Páník. „Před zápasem byla ještě nějaká šance, nikdy to nebalím. Ale máme definitivně zlomený vaz. Nepatříme do první ligy, tak to je,“ pronesl zkroušeně kapitán Michal Papadopulos. „Domácí byli lepší,“ přihodil ještě Páník.

Ano bylo to tak. A to jednoznačně. Kterak vlastně Jablonec přišel k úspěchu? „Kluci to odpracovali,“ ocenil Čížek. Nešlo jen o tuto základní vlastnost.

„Nějaké změny přijdou,“ oznámili trenéři Vágner s Čížkem v týdnu. Stalo se. Na pravou stranu obrany byl vyslán David Štěpánek, což bylo kvůli trestu pro Michala Surzyna vynucené. Další tahy již byly zajímavější. Dostalo se na Michala Černáka. Mladík si stoupl na pravou stranu středové formace a zase ukazoval rychlé nohy i techniku. Trenéři ho navíc pustili k zahrávání standardních situací. To byl posun, v minulých týdnech jen střídal. Ve druhé půli se kvůli zranění Jana Kroba přesunul na levou obranu. I tady obstál. „Zvládl to velmi dobře,“ uznal Čížek.

SESTŘIH: Jablonec - Karviná 2:0. Po šesti letech pád druhé ligy, domácí se probudili Video se připravuje ...

Ještě zajímavější bylo využití Vojtěcha Kubisty ve středu záložní formace, a to na místě s ofenzivními úkoly. Urostlý (většinou) zadák už na této pozici nastupoval dříve, ale Rada ho opravdu využíval především jako variantu ve středu defenzivy. Kubista však demonstroval, že může být i „fotbalovější“. K důrazu přidal agilitu i nápady.

Jablonec byl i díky změnám jasně lepší. „Měli osm šancí, výsledek je pro nás ještě dobrý,“ přiznal Páník. Severočeši dvakrát trefili tyč, zahodili neuvěřitelné věci. Kupříkladu Miloš Kratochvíl, Dávis Ikaunieks a další. Jasně tak připomněli, že jsou nejhůře střílejícím mančaftem soutěže. Ve dvaatřiceti střetech dali pouze čtyřiadvacet branek. „Měli jsme přidat další čtyři góly,“ podotkl Čížek.

Mužstvo se prosadilo dvakrát po standardních situacích. Skórovali oba stopeři, odchovanci Hradce Králové. Jakub Martinec se trefil hlavou, Jaroslav Zelený nekompromisně. Jasno o vítězi bylo už po půli.

Jablonečtí unikli z barážové pozice, přesto nesmí polevit. Příště hrají v Teplicích.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15. Martinec, 42. Zelený Hosté: Sestavy Domácí: Hanuš – Štěpánek, Martinec, Zelený, Krob (46. Pleštil) – Hübschman (C) – Černák, Kratochvíl (90+1. Smejkal), Kubista, Malínský (84. Považanec) – Ikaunieks (63. Nešpor). Hosté: Bajza – Bartošák (65. Čmelík), Buchta, Kobouri, Šehić – Jursa (71. Teplan) – Svoboda (46. Chvěja), Qose (46. S. Dramé), Túlio, Siňavskij (46. Vlachovský) – Papadopulos (C). Náhradníci Domácí: Hrubý, Považanec, Houska, Smejkal, Pleštil, Nešpor, Kadlec Hosté: Ciupa, Teplan, Holík, Čmelík, Dramé, Vlachovský, Chvěja Karty Hosté: Jursa, Bartošák, Čmelík, Bohumil Páník Rozhodčí Zelinka – Mokrusch, Pfeifer Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 1 701 diváků

Jablonec - Karviná: Zpropadený drn! Kratochvíl vyčinil nerovnému trávníku po obří minele Video se připravuje ...

Jablonec - Karviná: Kratochvíl načechral centr Ikaunieksovi, ten napálil Bajzu Video se připravuje ...

Jablonec - Karviná: Malínský vyhledal Nešpora, který z první netrefil bránu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jablonec - Karviná: Papadopulos protáhl Hanuše, kterého Šehič z dorážky neprostřelil Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jablonec - Karviná: Ikaunieks vyplaval s hlavičkou uprostřed po Černákově přiťuknutí Video se připravuje ...

Jablonec - Karviná: Zelený po signálu ze standardky zvýšil na 2:0! Video se připravuje ...

Jablonec - Karviná: Ikaunieks dostal po Malínského centru hlavičku do sítě! Ale máván ofsajd Video se připravuje ...

Jablonec - Karviná: Malínský se probil po levé straně, Ikaunieks netrefil bránu Video se připravuje ...

Jablonec - Karviná: Štěpánek si potáhl míč a skákavou ránu napálil vedle brány Video se připravuje ...

Jablonec - Karviná: Parádní ťukes! Kratochvíl na jeho konci pálil mimo bránu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jablonec - Karviná: Černák vyhledal Ikauniekse na hranici malého vápna Video se připravuje ...

Jablonec - Karviná: Černák si seběhl z levé strany a těsně netrefil bránu! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jablonec - Karviná: Ikaunieks nastartoval Kratochvíla, který pálil těsně vedle! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Jablonec - Karviná: Svoboda sklepl Tuliův centr těsně vedle tyče Video se připravuje ...

Jablonec - Karviná: Ikaunieks po rohu trefil břevno Video se připravuje ...

Jablonec - Karviná: Krob vyhledal Martince, který poslal domácí do vedení! 1:0 Video se připravuje ...