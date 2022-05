Kúdela litoval: Kdyby Standa střílel… Od Plzně to byla destrukce

Proč jste zápas nedotáhli k vítězství?

„Nebyli jsme tak důrazní v šestnáctce. V dnešním fotbale se tam rozhoduje. Plzeň dobře bránila, přijela si pro bod a my se k její brance těžko dostávali. Bohužel jsme si nevypracovali vyložené šance. Snad jsem měl jednu já, Standa (Tecl) měl nájezd. Možná kdyby střílel… Těžko se to hodnotí. Nejsem útočník, nevím. Sám jsem měl střelu před penaltou. Nechtěl jsem to rvát, jen balon umístit, ale trefil jsem hráče v brance. Chyběl nám druhý gól, který by naše vítězství pojistil.“

Před pokutovým kopem jste dlouze komunikoval s Lukášem Provodem. Co jste si vyprávěli?

„Byli jsme oba na penaltu určení. Řešili jsme, zda si věří, protože byl na hřišti krátce a byl čerstvý. Já měl trochu nohy v medu. Tak jsem se ho ptal, jestli chce jít. Nakonec jsem se rozhodl, že to vezmu na sebe. Kdyby se to náhodou posralo… Nakonec to skončilo gólem, ale stejně jsme nevyhráli.“

V utkání jste měl pár momentů, kdy jste namazal soupeři. Jak bylo těžké se udržet v utkání a zůstat pozitivní?

„Máte pravdu. V první situaci to byl klasický střet myšlenek. Vhazovalo se, chtěl jsem to posunout dopředu. Myslel jsem, že u lajny bude Alex (Bah), on tam však nebyl, míč se mně zamotal mezi nohama a hráč Plzně mě dorazil. V druhém případě jsem chtěl hru roztáhnout na Alexe, ale pořádně jsem neutáhl přihrávku. Soupeř toho využil, šel do brejku, naštěstí z toho nebyl gól. To vás ale nemůže ovlivnit. Musíte pořád držet koncentraci. Chtěli jsme hrát vysoko, Plzeň zmáčknout, ale oni přijeli bránit, byl to taková destrukce. Nechtěli moc dopředu, spoléhali se jen na standardky.“

