Zavřené lahve z VIPky, Limberský v potyčce. Plzeň kritizuje agresi v Edenu

Ve vypjatém duelu ligového šlágru vedoucích týmů tabulky jsou emoce i strkanice pochopitelné. Dění v Edenu ale přesáhlo běžnou řevnivost mezi kluby – členové slávistického realizačního týmu neustále startovali mezi střídačkami, nejvíc vidět bylo duo asistentů Pavel Řehák, Zdeněk Houštecký. Další asistent Jaroslav Köstl dostal od sudího na koncí zápasu červenou, šéf plzeňského klubu Adolf Šádek zase reagoval na nenávist z publika zdviženým prostředníčkem.

Hlavní mela se strhla po vypjatém závěru, kde polský sudí Bartosz Frankowski odpískal na každé straně jednu penaltu. Slávistickou euforii vyprodaného stadionu vystřídalo mrazivé zklamání z plzeňského vyrovnání, v hostujícím táboře se emoce pochopitelně otočily.

Plzeňští hráči po penaltové trefě Jeana-Davida Beauguela slavili u střídaček, což neuneslo domácí publikum. Z prostor, kde sedí VIP hosté, létaly na tým piva i zavřené PET lahve s vodou, které jsou k dostání jsou pouze ve vnitřních prostorách VIP sektoru. „Jsme rádi, že některý z předmětů nikoho nezranil,“ vyjádřil se k událostem plzeňský klub.

Slavia - Plzeň: Beauguel zachoval klid, a také on skóroval z penalty, 1:1 Video se připravuje ...

Majitel plzeňského klubu Adolf Šádek po nadávkách z publika a létajících předmětech zdvihl k tribunám prostředníček, vášně plály mezi střídačkami. Po vedoucím gólu Slavie od „vážených“ hostů schytalo pivní spršku i trio hráčů Káčer, Tvrdoň, Potočný, kteří seděli ve spodní části tribuny a nevešli se do zápasové nominace. „Nevhodného gesta litujeme, tato vteřinová reakce se neměla stát. Nenávist a agresi v takové míře jsme ještě nezažili,“ komentovala Viktoria na Twitteru.

Do potyček se dostal také explzeňský obránce David Limberský . „Kromě remízy ze zápasu proti Slavii Praha si odnáší z Edenu z VIP sektoru také pár slušných facek,“ stálo už v neděli večer na instagramovém účtu hooligans_cz.

Podle informací Sportu měl Limberského někdo z hostů poplivat, což vyvolalo následnou potyčku. Dlouholetý plzeňský obránce odjel v noci ze zápasu domů a je v pořádku. Hlasy z druhé strany tvrdí, že naopak on provokoval slávistický tábor.

Šádek na konci utkání Limberského odtrhával od slávistického asistenta Zdeňka Houšteckého a uklidňoval hrozící konflikt. Zmíněná dvojice na sebe má pifku z minulosti. „V covidové době, kdy byly prázdné stadiony, seděl sám v Edenu na protilehlé tribuně a řval na mě, urážel mě. Sehnal jsem si na něj po zápase číslo a vyměnili jsme si názory. On reagoval, že co se děje na hřišti, zůstane tam, řekl jsem OK, necháme to tak. Ale to, jak se na střídačce chová, to je ostuda Slavie, a nejen on,“ vykládal nedávno Limberský pro Sport.

Domácí fanoušci neunesli konečnou remízu 1:1, která dává do závěrečných tří kol nadstavby výhodu Plzni. Šílenosti z divokého závěru v Edenu překračují meze zdravé rivality a slušného chování, navíc dělají špatnou reklamu celé FORTUNA:LIZE. Pravděpodobně je bude šetřit i disciplinární komise.

„Teprve se seznámíme s podklady. Zápas ani jednotlivé okamžiky jsem zatím neviděl a nebudu se k tomu v tuto chvíli dál vyjadřovat. Ve čtvrtek se poradíme a rozhodneme se, jak dál,“ vzkázal Sportu předseda Disciplinární komise LFA Richard Baček.

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 1:1. Góly z penalt a červená pro Köstla Video se připravuje ...