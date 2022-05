Game changer Jurečka. Střelec je zpátky v životní formě, jak dává góly?

V Anglii jim říkají game changeři. Ti, co dovedou svým individuálním výkonem změnit ráz utkání, ideálně rozhodnout. Zařídit výhru. I Česko má čerstvý příklad hrdiny druhých poločasů. Václav Jurečka ze Slovácka sestřelil hattrickem za 45 minut Baník a poskočil do čela tabulky kanonýrů.

V Plzni (1:3) na penaltu nešel, překvapivě ji přenechal Riginu Ciciliovi. Možná aby nepřipravil budoucího zaměstnavatele o mistrovský titul? Kdo ví... Každopádně o týden později už Václav Jurečka explodoval. Vzal si k srdci kritická slova kouče Martina Svědíka, (téměř) vyléčil virózu a předvedl nejlepší výkon v životě. Odměnou mu byl premiérový ligový hattrick.

„Bavil mě, a to nebyl v základu,“ chválí Jan Koller , historicky nejlepší kanonýr české reprezentace. „Souboj o nejlepšího střelce bude mezi ním a Beauguelem. Klidně mohou být oba,“ tipuje.

Opora Slovácka je na sedmnácti trefách, Francouz z Viktorie má o gól méně. Z posledního kola je pojí jediné: bezproblémově zvládnutý pokutový kop. Pro Jurečku čtvrtý zápis z bílého puntíku v ročníku, pro Beauguela už šestý. Nikdo ve FORTUNA:LIZE jich nedal v této sezoně víc.

Větší repertoár však tentokrát ukázal i přes poloviční minutáž a hrůzostrašné chování ostravské defenzivy odchovanec Opavy. Hattrick pečetil dorážkou, ale nádherná byla zejména druhá branka.

Slovácko - Baník: Gól a polibek! Jurečka překonal Laštůvku a otočil skóre, 2:1 Video se připravuje ...

„Vzal na sebe zodpovědnost. Ukázal, že je technicky i mentálně hodně na výši,“ všímá si expert Jakub Podaný.

Šlo o akci, kterou vidíme spíš u těch největších klubů v Lize mistrů. Perfektní Havlíkův pas z hloubi pole a Jurečkovo řešení finále jako z dílny Karima Benzemy , fenoménu současnosti.

„Viděli jste ten dobrý první dotyk? Proto šel hned sám na bránu,“ vypichuje Svědík famózní převzetí míče, díky kterému neměl bránící Jiří Fleišman šanci brzy osmadvacetiletého forvarda chytnout. Zakončení úniku nad padajícím Janem Laštůvkou v plném sprintu zase musel ocenit třeba slávista Stanislav Tecl ...

„Venca není typ, který by obcházel tři hráče. Je tahový. Tohle jsou jeho situace, které musí využívat. Stejně jako při třetí brance: je tam, kde má, a dorazí to do prázdné,“ dodává trenér.

Ano, i ve výběru místa se Jurečka posunul. Vyzrál, je komplexní. Góly dává ze špice, ale i z druhé vlny. To když na hrotu úřaduje obr Cicilia a on se motá okolo. Pod ním ve středu, vlevo, vpravo.

„Rozdílový hráč, bez něj mělo Slovácko v první půli problém,“ ví kouč Baníku Tomáš Galásek.

Otázkou je, co bude dál. Zájemce přitahují statistiky, končící kontrakt či debut v nároďáku ve Walesu. Pod drobnohledem bude Jurečka i ve finále MOL Cupu. Prověrky proti elitním soupeřům jsou klíčové, pakliže chcete zamířit do kvalitnější soutěže. V zimě byl ve hře nejen polský Raków Čenstochová, ale i izraelský Maccabi Haifa, vyptávali se Turci. Útočníka hledá i česká top trojka.

„Strašně důležité je, že mu trenér věří, i když v klubu končí. Pokud maká a odvádí výkony, není nejmenší důvod, aby ho dávali stranou. Často se to děje, šly takové zprávy i v zimě, ale Martin Svědík to naštěstí nedělá,“ cení si na kolegovi zkušený Stanislav Levý. „Jurečka dokáže udržet balon, dostat se do mezihry, suverénně zakončit. Na krále však bude potřeba cca dvacet branek.“