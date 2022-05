Zápas sezony. Sparta hraje o trofej i budoucnost Vrby. Nastoupí Hložek?

Pavel Vrba dojede sezonu, ať se děje, co se děje. Takové zprávy ještě v průběhu dubna proudily ze sparťanského tábora. Nakonec ale může být všechno jinak. Bodové ztráty (a především mizerné výkony) v duelech proti Olomouci a Hradci Králové zatlačily zkušeného kouče zády ke zdi.

V zákulisí se hovoří o tom, že jeho pozice není ani zdaleka tak pevná, jak se může navenek zdát. Monstrózně zahýbat s ní může právě středeční finále domácího poháru.

„Pokud máte nějaké informace, tak je napište. Já mám vždycky skvělý pocit,“ reagoval Vrba úsečně na dotaz iSport.cz, jak před finálovým mačem vnímá svou pozici.

Sparta má před sebou nepochybně nejdůležitější zápas sezony, tím ale zdaleka nekončí. Následovat bude ještě trojice ligových bitev, mezi nimi i třaskavé střety s Viktorií i Slavií. I ty mohou mít teoreticky na Vrbovu pozici vliv. Pokud by do nich tedy rudou letku ještě vedl….

Vše se bude odvíjet od středečního večera. Případný sparťanský průšvih může spustit lavinu i bez ohledu na zbývající část sezony.

Pražany tak čeká duel, jenž může do velké míry nadefinovat jejich další budoucnost. Po více než pěti měsících se vrací na místo, kde na konci listopadu loňského roku vyfasovali hrozivý výprask 0:4. Teď se jim otevírá příležitost pro odplatu. Navíc v bitvě, která je pro Slovácko vpravdě historická.

„Slovácko má kvalitu dopředu, zápas na podzim se nám nepodařil, ale naposledy jsme je uhlídali. Věřím, že je dokážeme zastavit i nyní. Tyhle zápasy bývají o prvním gólu, naše defenziva bude klíčová,“ zdůraznil obránce Dávid Hancko.

Velkou vzpruhou pro Spartu je očekávaný start klíčové opory Adama Hložka. Ofenzivní univerzál o víkendu nenastoupil, během rozcvičky si totiž způsobil svalové problémy. Podle všeho by ale měl být schopný do hry zasáhnout, na předzápasovém tréninku nechyběl.

7 Tolikrát Sparta v dosavadních 11 pohárových finále od roku 1994 uspěla. Naposledy před dvěma lety, kdy v souboji o trofej zvítězila v Liberci 2:1.

„Potom se rozhodneme, jestli bude k dispozici, nebo ne,“ přitakal Vrba.

Pokud by Hložek byl ready, akcie papírového favorita tím vyletí strmě vzhůru. Navzdory tomu, že v nominaci na utkání velmi pravděpodobně nebude útočník Matěj Pulkrab, jenž s klubem odmítl podepsat novou smlouvu a po sezoně na Letné skončí. Minimálně na úterním tréninku důrazný střelec absentoval.

Hložek naopak může být klíčem k úspěchu. Nebude to ovšem jen o něm. Letenští potřebují svůj výkon zásadně vystupňovat. To, co předvádějí v posledních týdnech, by totiž na nadrženou partu kouče Martina Svědíka téměř určitě nestačilo.

„Každé finále je zápas o tom, že jste buď slavní, anebo ne. Jedno mužstvo vynese nahoru, druhé pošle dolů. Přijeli jsme vyhrát, je to pro nás důležité utkání, některé důležité zápasy, třeba v evropské kvalifikaci, jsme zvládli lépe. Tohle bude jenom jedno utkání, v tom je to jiné. Rozhodne se na hřišti,“ prohlásil letenský kouč.

Akce vyvolaná na place ovšem tentokrát může přivolat reakci z kanceláří. Tohle finále je totiž i o Vrbovi.

Hraje se i o účast v evropských pohárech Aktuální situace: 3. předkolo Konferenční ligy Vysvětlení: Kvůli tomu, že UEFA vyloučila ruské kluby ze všech evropských pohárů pro příští sezonu, posouvá se nasazování týmů, a to i ve prospěch českých klubů. Vítěz poháru tak postupuje z původně druhého do třetího předkola Konferenční ligy. Teoretická situace: 3. předkolo Evropské ligy Vysvětlení: V případě, že si vítěz Konferenční ligy zajistí účast v jakékoliv fázi Ligy mistrů nebo Evropské ligy z domácí soutěže, nebo si vítěz Evropské ligy zajistí účast v jakékoliv fázi Ligy mistrů z domácí soutěže, dojde k dalším posunům a vítěz českého poháru poskočí do třetího předkola Evropské ligy. To může nastat nejpravděpodobněji v případě vítězství Feyenoordu, Marseille nebo AS Řím v Konferenční lize. Nebo v případě vítězství Lipska v Evropské lize, ve hře jsou ale i Rangers a pořád i West Ham.