Svědík o Sadílkovi a Spartě: Víme, proč to vyšlo dva dny před finále, zlobí se

Zájem Sparty o Lukáše Sadílka? Ve Slovácku mají jasno, proč tahle informace vyjela ven těsně před středečním finále MOL Cupu v Uherském Hradišti. Běhavý záložník s platnou smlouvou do léta 2023 je na radaru Letenských, po sezoně se můžou rozjet jednání o přestupu naplno. Nyní to v klubu považují za snahu rozhodit mužstvo před nejdůležitější bitvou sezony. „Asi všichni víme, proč to vyšlo dva dny před pohárem,“ ucedil kouč Martin Svědík.

Je zřejmé, že zprávu iSport.cz o možném transferu středního záložníka Sadílka do Sparty nesou na Slovácku nelibě. Narušila přípravu týmu na vrchol ročníku. Nebo ne? Trenér se do této debaty pouštět nehodlal. „Týká se to poháru?“ reagoval úsečně. „Je bezpředmětné na tohle odpovídat. Nevím, proč mám já před pohárem řešit zájem Sparty o Sadílka. Pokud je, bude se řešit potom. Potřebujeme být koncentrovaní. My víme, co od toho zápasu chceme. Jedeme dál.“

Momentálně to nevypadá, že by vedení Slovácka odchod jedné z opor posvětilo. Dříč Sadílek má vysokou cenovku, po poměrně čerstvém podpisu nového kontraktu možná někde kolem 15-20 milionů korun. Nezdá se, že by Sparta byla ochotná takovou sumu zaplatit. Aktuálně je to spíš sci-fi. „My o tom vůbec nic nevíme,“ překvapila novinka sportovního manažera klubu Veličeho Šumulikoského.

Podobně passé jsou teď diskuze i o trenérově budoucnosti. Svědík má v klubu ještě na rok smlouvu, nicméně po úspěšných dvou sezonách je logické, že je o něj na trhu zájem. Může se opět obnovit zájem z Polska, před rokem měl finančně lukrativní laso z Wisly Krakov. Ta trenérskou otázku dodnes uspokojivě nevyřešila. „Nechal bych to být. Nemám ani na co odpovídat,“ shodil důsledný kouč téma ze stolu. Ve smlouvě má výstupní klauzuli v řádu milionů. Teď ho ale zajímá jediné: získat pro Slovácko ceněnou trofej.

