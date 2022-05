Liga očima fanoušků: Slavia má na titul šanci 0,05 %. Tecl do Národního...

Opravdu již neočekávám, že Plzeň nějaké body ztratí. Do neděle jsme vše měli ve svých rukou a proteklo nám to mezi prsty. Vůbec nechci kritizovat rozhodčího, jelikož bylo jen na nás vstřelit gól.

SPARTA PRAHA

Heča a Hancko nám zachránili bod

Jistě není náhodou, že právě ti dva by si zasloužili být vyhlášeni hráčem zápasu s Hradcem. Co z toho plyne? Že dříve haprující obrana jako celek se trochu lepší. To je jediná dobrá zpráva. Mnohem horší je to, že jediný plnokrevný útočník Čvančara ještě nenaplňuje stoprocentně potenciál, a tak branek dáváme čím dál méně. Góly nám přitom dříve přinášely vítězství a také ospravedlňovaly trenérovo konstatování, že raději mužstvu ordinuje útočný fotbal. Ani to už neplatí! Jak tedy dál? Chytrých nás jsou tisíce, ale jedno je jasné i slepému: pokusit se vyhrát pohár a poté honem do přestavby mužstva.

Zelený? Kvalitativně ano, věkově nikoliv! Počítáme s ním na levou stranu obrany, nebo na stopera? Hancko odejde? Budeme mít dva stopery na levou stranu + varianta LK 37? Nemáme snad v B týmu Vydru, Večerku či nejnovější posilu z Baníku? Kdy jindy jim dáme šanci? To musí být přece budoucnost Sparty! Trenér Hradce nám nastavil zrcadlo, a to, co jsem v něm viděl, mě vůbec nepotěšilo. Díky za penaltu!

MILOŠ KOLÁŘ. 71 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE