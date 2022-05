Esa Hradce na radaru mocných: zájem „S“ i Plzně, roste výhodná investice

Adam Vlkanova (27 let)

Pozice: podhrot, křídlo

Sezona 2021/22:

Zápasy: 31

Minuty: 2723 (6. v lize)

Branky: 7 (14. v lize)

Asistence: 8 (5. v lize)

Body: 15 (6. v lize)

Přihrávky do pokutového území: 113 (3. v lize)

Driblinky: 134 (2. v lize)

Tržní hodnota:

19,7 milionu korun (dle transfermarkt.com)

Pozice na trhu:

Nesmírně pracovitý ofenzivní záložník uzavírá životní sezonu. V sedmadvaceti letech má poslední možnost zaujmout české velkokluby. Tuzemští lídři o něm moc dobře vědí. Je pod bedlivým dohledem Sparty, v zákulisí se mluví i o Slavii, ale na Eden to údajně nevypadá. Agent Harry Schiestl by mohl skvělému driblérovi otevřít cestu do zahraničí. Rakousko nebo Polsko by se hráči jistě líbilo. Ještě docela nedávno, v druholigové éře Hradce, po něm toužil Baník, odmítl ale zaplatit požadovanou sumu čtyř milionů korun, chtěl dát jen tři... Šlo o hrubou manažerskou chybu.