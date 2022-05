Kam letíš, blázne? Pardubice nakopl hezký gól. Páníka štvaly chyby i VAR

Tým s aktuálně nejlepší formou ve FORTUNA:LIZE? Jednoznačně Pardubice. Červenobílí vyhráli i třetí zápas ve skupině o záchranu, aniž by inkasovali, a dvě kola před koncem si drží tříbodový odstup na první barážovou příčku. „Máme to ve svých rukách,“ těší trenéra Jaroslava Novotného.

Už jistě sestupující Karviná zápas neodevzdala, v neortodoxním rozestavení 3-4-1-2 byla zpočátku lepší. Jenže ji srazily dva krásné góly domácích v rychlém sledu. Nejprve se prosadil stoper Filip Čihák, který akrobatickou střelou přes hlavu otevřel skóre.

„Říkal jsem si, kam letíš, blázne?“ smál se Čihákův kolega z obrany Tomáš Čelůstka.

„Do té doby jsme měli hru pod kontrolou, systém nám fungoval,“ cítil karvinský kouč Bohumil Páník. „Ale pak Čihák běží přes celé hřiště 65 metrů, my se na něj nenapojíme a on to zázračně trefí.“

Druhá rána pro Slezany přišla hned vzápětí, když nepřesný sudí Ladislav Szikzsay na popud VAR vyloučil ve 39. minutě Lukáše Bartošáka za faul na unikajícího Adama Lupače.

„Je to v krátké době třetí hráč, kterého nám vyloučil VAR, to už je za hranou. Dorazilo nás to, všechno se obrací proti nám,“ lkal Páník.

Pro Karvinou šlo o dvojnásobnou pohromu, neboť Čelůstka s následného trestného kopu povedenou střelou přes zeď zvýšil na 2:0. I to mimochodem nesl Páník těžce.

„Nebylo to nechytatelné, náš gólman si snad zakopl sám od nohy,“ divil se zkušený kouč. „Pak už jsme se to snažili dohrát tak, abychom tady neprohráli 0:6. I tak Pardubice dost situací ke skórování stejně měly.“

Východočeši si třetí výhrou v řadě mocně pomohli. Pokud v úterý získají doma proti Zlínu víc bodů než Bohemians v Jablonci, budou na sto procent zachráněni.

„Udělali jsme další krůček k tomu, abychom se zachránili nebo vyhnuli baráži. Teď už je to v našich rukách,“ spočítal si pardubický trenér Jaroslav Novotný.

Do skupiny o záchranu šli přitom červenobílí z předposlední příčky a s vědomím, že na jaře vyhráli pouze jednou. Klíčovou část sezony však zvládají bravurně.

„Naše sebevědomí jde nahoru a dokážeme to zúročit. Když se láme chleba, tým ukazuje svou sílu,“ komentoval to Čelůstka.