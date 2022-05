Expert Kotal: Plzeň měla větší zaujetí. Kolikrát Sparta byla ve vápně?

Tři góly za poločas, navzdory vyloučení Pavla Buchy nebylo absolutně co řešit. Plzeň přehrála Spartu 3:0 a udělala další krok k ligovému titulu. Naopak Pražané definitivně přišli i o teoretické šance a skončí třetí. „Viktoria do toho šla s větším zaujetím a byla efektivnější, pomohla si i standardkami. Jednoznačně projevila větší vůli po vítězství,“ hodnotil utkání ve speciálním studiu iSport.cz zkušený trenér Václav Kotal. Zato na Letné mají o čem přemýšlet…

Jako by do utkání ve Štruncových sadech od začátku nastoupilo jen jedno mužstvo. Plzeň rychle dala dva góly, pak ji nezastavila ani Buchova červená karta a Lukáš Hejda ve 34. minutě zvýšil už na 3:0. Vzhledem k matnému výkonu Sparty bylo vlastně rozhodnuto. Viktorii výrazně pomohly standardní situace, po kterých padly dvě branky. „Plzeň nemusí dávat tolik gólů ze hry, protože ví, že je ze standardek efektivní,“ upozornil Kotal.

Před prvním gólem Jeana-Davida Beauguela neuhlídal Adam Hložek, nešlo ovšem jen o jeho chybu. „Do souboje s Beauguelem neměl jít jen Hložek, ale i hráč ze zóny. Vždyť Beauguel hlavičkoval metr od malého vápna, jenže všichni hráči v zóně byli pasivní,“ rozebral Kotal špatné bránění sparťanů.

Zápas se rozhodoval v pokutových územích. „A kolikrát se tam Sparta vůbec dostala? Kolikrát vystřelila na bránu? Viktoria projevila jednoznačně větší vůli po vítězství,“ vypíchl někdejší trenér Letenských.

Oba týmy nakonec dohrávaly v deseti, ve druhé půli byl vyloučen Ladislav Krejčí. A podle hostů ve studiu nešlo o šťastné rozhodnutí mladého sudího Dalibora Černého. „Vidím tam atypický pohyb Radima Řezníka , který se sám zahákl. Připomnělo mi to Petra Švancaru v Brně,“ podotkl s úsměvem Kotal. „Nerozumím, proč Řezník dával nohu takhle. Jediné vysvětlení je, že si chtěl dojít pro faul,“ přidal se druhý host studia Štěpán Filípek, reportér deníku Sport.

Góly ze standardek? Nejen chyba Hložka, hodnotí Kotal. Do souboje měli jít i hráči ze zóny Video se připravuje ...

Plzeň se každopádně výrazně přiblížila titulu. Pokud zvládne vítězně zbývající duely na půdě Hradce a s Baníkem, bude překvapivým šampionem. „Roli ještě bude hrát faktor Hradec. Porazil Slavii, sebral body Spartě. Ale Plzeň má výhodu, že ví, co může čekat. Myslím si, že už to nepustí,“ poznamenal Kotal.

Ten také ocenil, jak trenér Michal Bílek dokázal své svěřence připravit. „Musím Viktorii pochválit, klobouk dolů, jak to zvládá. Vím, že Míša Bílek má rád kvalitní obranu, já jsem podobného založení. Z defenzivy totiž vyjde i kvalitní ofenziva. Spoléhat na to, že dáte víc gólů, než dostanete, je v dlouhodobé soutěži složité a úplně to nefunguje,“ řekl Kotal.

Otázkou zůstává, jestli Plzeň se svým fotbalem bude konkurenceschopná i v pohárové Evropě. „Já nejsem fanouškem Bílkova trenérského rukopisu. Teď Viktorii hodně pomáhá Jean-David Beauguel, ale ptám se, co bude, až v létě odejde. Na druhou stranu oceňuji, že Bílek dokáže hráče přesvědčit, že i pragmatický fotbal může být úspěšný,“ prohlásil Filípek.

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 3:0. Viktoria blízko titulu, dohrávalo se v deseti Video se připravuje ...

Kotal se Bílkova přístupu zastal. „Byli kritizovaní, že jen brání, ale teď dali tři góly, jsou efektivní. Od obrany vše začíná, důležité jsou i standardky. Můžete hrát výborně v poli, ale k čemu vám to je, když dostanete dva góly ze standardek… Pro práci trenéra je nejdůležitější, aby hráči věřili, že to, co jim říká, bude mít úspěch. Jaký je lepší argument, než když trenér může říct hráčům: Podívejte, když plníte, co chci, tak jsme první v tabulce,“ zamyslel se devětašedesátiletý kouč.

To na Letné už mají jistotu, že skončí třetí, na boj o prvenství v posledních týdnech neměli. „Spartu je pro mě těžké hodnotit, trenéři už mají k dispozici jiné hráče než my. Horší umístění Sparty než v minulé sezoně je dané i tím, že Plzeň se výrazně zlepšila,“ uvedl Kotal.

„Přišlo mi, že trenér Vrba boj o titul vzdal předčasně, pak to přenáší i na hráče. Přitom kdyby vyhráli v Olomouci, mohli být ještě ve hře. O Spartě by soupeři neměli říkat, že jedou na Letnou vyhrát, hráči říkají do médií, jak na ní vyzrají… To není možné. Sparta je předvídatelná, nejde z ní vůbec žádná energie. Vyzařuje to z trenéra i z hráčů, jako by uvízla v nějakém matrixu a neví kudy kam,“ uzavřel kriticky Filípek.