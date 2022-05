Sparta je tady vždycky vláčná, věděl Havel. Titul? Žijeme sen

Jak jste viděl jednoznačnou výhru nad Spartou?

„Hodnotí se krásně. Krásný zápas, vyprodaný stadion, krásné počasí… Vstoupili jsme do utkání výborně, dali jsme branku, pak jsme přidali druhou. Sice přišla menší komplikace v podobě červené karty, ale i tak se Sparta do ničeho nedostala a my jsme naopak dali třetí gól. Když šel soupeř taky do deseti, zápas se už jen dohrával. Je to paráda takhle porazit Spartu, myslím si, že tak měly dopadnout všechny tři zápasy s ní v této sezoně.“

Rozhodla vaše větší odhodlanost a tvrdost v osobních soubojích?

„Nejspíš jo. Všichni víme, o co nám jde, motivaci máme obrovskou. Plus přijela Sparta. Nevím, čím to je, ale vždycky, když sem přijedou, přijdou mi takoví vláční. Nás naopak lidi ženou a dokázali jsme toho opět využít.“

SESTŘIH: Plzeň - Sparta 3:0. Viktoria blízko titulu, dohrávalo se v deseti Video se připravuje ...

Je na sparťanech cítit, že jim důrazná hra nesedí?

„Na videu jsme si něco ukazovali, víme, že vpředu mají šikovné hráče. Těm nesmíte nechat ani metr a to nesedí nikomu. Určitě jsme se na to připravovali a splnili to.“

Platilo to však i v jejich pokutovém území, neboť jste dvakrát skórovali po standardní situaci.

„Stoprocentně. Víme, že Sparta s nimi má problém. Přesně si nepamatuju, kolik gólů ze standardek jsme jí dali, ale bylo jich hodně. Standardky občas rozhodují a nám se v této sezoně daří.“

Lekl jste se při vyloučení Pavla Buchy, které přišlo už v 26. minutě?

„Jo, máte pravdu. Bylo to i moje chyba, špatně jsem to přečetl, měl jsem couvat, místo toho jsem udělal krok dopředu a Pešek si mě obhodil. Takže to beru i trošku na sebe. Samozřejmě to bylo nepříjemné, ale věděli jsme, že vedeme 2:0 a s Teplicemi jsme to tady také v oslabení zvládli, i na Slavii jsme dokázali vzdorovat. Věřil jsem, že zápas dotáhneme.“

Věříte si na Spartu víc než na Slavii?

„Neřekl bych, motivace je vždycky stejná. Jsou to velké zápasy, je to svátek. Tím, že je Slavia v závěsu za námi, je motivace s ní možná ještě větší.“

Záříte spokojeností. Berete to tak, že titul je už hodně blízko?

„Nechtěl bych o tom vůbec takhle mluvit. Jdeme zápas od zápasu celou sezonu, teď nás čeká Hradec, takže se soustředíme jen na něj. Žijeme si svůj sen, je tady skvělá parta, které bych to hrozně přál, protože opravdu táhneme za jeden provaz. Co se tady dokázalo, je už teď neuvěřitelné.“

Vnímáte proměnu týmu, který je mnohem zodpovědnější a silnější v kritických okamžicích, což vás táhne za titulem?

„To bych asi nechal na vás, na expertech. (směje se) Jestli se to někomu líbí, nelíbí… Jsme rádi, že sbíráme body.“