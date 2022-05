Plavšičův gól roku a „votroci“ v Edenu. Slavia má zájem o duo z Hradce

Zadarmo to nedáme. Takový vzkaz přiletěl z Edenu na západ Čech. Na dominantní triumf Plzně nad Spartou reagovala Slavia totožným výsledkem 3:0. Geniálním způsobem se zapsal do děje utkání Srdjan Plavšic ohromujícím lobem ze čtyřiceti metrů. Gól sezony? Rozhodně ano! „Marně pátrám v paměti, zda jsem viděl hezčí branku,“ obdivně pravil trenér vítězů Jindřich Trpišovský. Zápas sledovala na VIP prostorách hradecká dvojice Adam Vlkanova – Jan Mejdr. Vedení sešívaných má o hvězdy východočeského nováčka zájem.

Byli pod tlakem. Při zdi. V případě bodového zaváhání by titul už patřil Plzni na 99,9 procent. Slavia ale z kouta dokázala vykličkovat k pohodlnému vítězství 3:0. Pro Slovácko je porážka trochu krutá. Za nepříznivého stavu 0:1 mělo po pauze dvě slušné šance, jak favoritovi přivodit infarktové stavy, ale v zakončení selhalo. I zásluhou pohotových zákroků na čáře Aleše Mandouse. Dvě kola před koncem nadstavbové části sešívaní ztrácí dva body na Plzeň.

Před rozhodujícím týdnem stále platí, že Slavia může jen doufat… „Vůbec to neřeším. Dívám se jen na nás a naše zbylé dva zápasy na Baníku a se Spartou. Za to, že jsme za Plzní, si můžeme sami. Do nadstavby jsme nevstoupili dobře herně ani výsledkově. Snad jsme se konečně poučili,“ pronesl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Devětadvacet minut se na hřišti nic nedělo. Žádné šance, natož náznaky. Slavia sice byla více na míči, ale do nebezpečných pozic se nedostávala. Také proto, že Slovácko s trojicí stoperů velmi pečlivě uzavíralo krajní prostory.

Pak, vlastně zničehonic, přišel jeden z nejhezčích momentů sezony.

Na dlouhý nákop za obranu hostů vyběhl z branky Filip Nguyen. Špatně však odhadl odskok míče, trochu ho podběhl a hlavou jej odrazil jen deset, sotva patnáct metrů před sebe. V hloubi hřiště, snad čtyřicet metrů od branky, se balonu chopil Srdjan Plavšič. Na nic nečekal. Báječně přečetl situaci a fenomenálním způsobem, dokonce slabší pravou nohou, práskl do bílé koule.

Slavia - Slovácko: Plavšič úžasným lobem ztrestal Nguyenovo vyběhnutí, 1:0 Video se připravuje ...

Ta se vznesla do vzduchu, nabrala dokonalou trajektorii a zapadla přesně pod břevno. Nguyen neměl šanci se vrátit do pozice, zoufale dobíhající Stanislav Hofmann také neměl nárok… Plavšič ječel štěstím, Jindřich Trpišovský se otočil směrem k lavičce a vysmátý nevěřícně kroutil hlavou. Dost možná šlo o nejkrásnější gól v celém ročníku.

„Marně pátrám v paměti, jestli jsem viděl hezčí gól. Šlo o neskutečný kop slabší nohou, kterou používá v totální nouzi,“ usmíval se Trpišovský.

V první chvíli byl na Plavšiče naštvaný. Očekával, že Slavia spustí rychlý kontr a založí gólovou akci jiným způsobem.

„Nadával jsem, že to takhle zkouší. Na druhou stranu je pravda, že jestli ho za něco peskujeme, tak že pravou nohu nepoužívá. Proto pro mě bylo překvapení, že to takhle vyřešil. Navíc byl natočený tělem mimo branku, bylo to neskutečný. Jak kopl do balonu… Říkal jsem si, že tu akci musíme dohrát jinak a půjdeme do otevřené obrany, on to ale takhle geniálně vyřešil,“ s obdivem v hlase říkal slávistický kouč.

Trenér Slovácka Martin Svědík krásu Plavšičova gólu z logiky věci tolik neocenil. Byl kyselý. Do té doby jeho mužstvo pracovalo v defenzivě příkladně. Bez drobných chyb a zaváhání. Nguyenova minela však ráz utkání vážně poznamenala.

„Naše zápasy s českou top trojkou mají stejného jmenovatele. Vždycky dostaneme gól po hrubé individuální chybě, nebo ze standardky,“ posteskl si. „Byla to naprosto laciná branka. Byl to klíč k zápasu. Slavii to pomohlo. Navíc jsme pak dostali další gól po rohovém kopu. Od té chvíle jsme už neměli morální síly na obrat,“ dodal.

S hříšníkem po zápase mluvil. Příjemné povídání to nebylo. Svědík umí být ke gólmanům nekompromisní. V případě Nguyena ale malinko přimhouřil oko. „Filipa držím, má moji podporu, ale chyb nesmí být hodně. Prostě to ovlivnilo utkání. Nerad to říkám, ale důsledky jsme viděli. Filip je ale natolik silný, že by ho chyba neměla ovlivnit. V druhém poločase zase něco chytil.“

Ve VIP lóži seděli dva „cizinci“. Adam Vlkanova a Jan Mejdr. V Edenu nebyli hradečtí hráči náhodou. Slavia se na konci minulého týdne spojila prostřednictvím sportovního ředitele Jiřího Bílka s vedením východočeského nováčka s tím, že má o oba borce zájem. V průběhu víkendu opory „votroků“ kontaktovala a pozvala je na nedělní zápas. Podle informací deníku Sport dnes proběhne v Hradci Králové první jednání mezi oběma kluby.