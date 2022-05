Trpišovský: Neskutečný Plavšičův kop a dva abnormálně nedobré výkony

Zadarmo to nedáme. Takový vzkaz přiletěl z Edenu na západ Čech. Na dominantní triumf Plzně nad Spartou reagovala Slavia totožným výsledkem 3:0 nad Slováckem. Geniálním způsobem se zapsal do děje utkání Srdjan Plavšic ohromujícím lobem ze čtyřiceti metrů. Gól ročníku? Rozhodně ano! „Marně pátrám v paměti, zda jsem viděl hezčí branku,“ obdivně pravil trenér vítězů Jindřich Trpišovský.

Jak hodnotíte vítězství, které vás udrželo v boji o titul?

„Vstupovali jsme do utkání s kombinovanou sestavou, někteří hráči nám vypadli ze zdravotních důvodů. V první půli jsme se nemohli dostat do tempa, i zásluhou velmi dobře hrajícího Slovácka. Pomohl nám individuální moment Srkiho. Jinak náš výkon na některých postech nebyl dobrý. Do druhé půle jsme vstoupili mnohem lépe. Slovácko bylo nepříjemné z dlouhých autů a standardek, Ibra nám ale dal klid. Pak jsme přidali třetí gól a měli i další dobré momenty. Z kvality zápasu mám dobrý pocit. Furt se hrálo, dohromady bylo snad jen osm faulů. Kdybych nám měl něco vytknout, tak určitou nekvalitu ve finální fázi.“

Podepsala se na výkonu v prvním poločase nutnost zvítězit? Po vítězství Plzně nad Spartou jste byli pod tlakem…

„Myslím, že ne. Prostě dva hráči hráli abnormálně nedobře. A také zápasy se Slováckem jsou těžké. Oni jsou na tom velice dobře takticky. My jsme museli na některých postech improvizovat. Hlavně díky některým individuálním výkonům v defenzivě se nám podařilo uhlídat nebezpečné útočníky Jurečku a Ciciliu.“

Co řeknete k úžasnému gólu Srdjana Plavšiče? Věřil jste, že to takhle trefí?

„Vůbec. Nadával jsem, že to zkouší. Na druhou stranu je pravdou, že jestli ho za něco peskujeme, tak že pravou nohu nepoužívá. Proto pro mě bylo překvapení, že to takhle vyřešil. Navíc byl natočený tělem mimo branku, bylo to neskutečný. Jak kopl do balonu… Říkal jsem si, že tu akci musíme dohrát jinak a půjdeme do otevřené obrany, on to ale takhle geniálně udělal. Marně pátrám v paměti, jestli jsem viděl hezčí gól. Šlo o neskutečný kop slabší nohou, kterou používá v totální nouzi.“

Slavia - Slovácko: Plavšič úžasným lobem ztrestal Nguyenovo vyběhnutí, 1:0 Video se připravuje ...

Plavšic střídá ve Slavii víc postů. I proti Slovácku sestavou rotoval. Jak jste s ním spokojený?

„Oscar nám o poločase řekl, že nemůže pokračovat. Juráskovi se zase motala hlava, tak se na beka přesunul Srki. Odehrál to, jak to odehrál. Prostě skvěle. On nespekuluje, neřeší změny pozic. Ale zase je pravdou, že zdaleka neprodal svůj potenciál. Odehrál výborný druhý poločas do defenzivy. Podporoval útok. Byl nejlepší hráč. Někdy je radost se na něj dívat. Jindy zase není vidět. Dnes to měl 1+1, to mu může do závěru sezony pomoct.“

Věříte, že Plzeň ještě někde ztratí a vy dostanete možnost získat titul?

„Vůbec to neřeším. Dívám se jen na nás a naše zbylé dva zápasy na Baníku a se Spartou. Za to, že jsme za Plzní, si můžeme sami. Do nadstavby jsme nevstoupili dobře herně ani výsledkově. Snad jsme se konečně poučili.“