INSIDER: Trenér pro Spartu? Ivan Hašek, je to osobnost, říká Klusáček

V Plzni začala jeho oslnivá kariéra na české top úrovni, fotbalový knockout na témže místě mu ji zle pošramotil. Po porážce 0:3 ve třetím kole nadstavby přišel sparťanský trenér Pavel Vrba o místo a jeho letenská mise se scvrkla na pouhých patnáct měsíců. Kdo by ho měl nahradit? Hovoří se o kandidátech ze zahraničí, server iSport.cz přišel i se jménem Heika Herrlicha – bývalého spoluhráče sparťanského sportovního ředitele Tomáše Rosického v Dortmundu. „Neříkám, že zahraničí je špatná cesta. Ale pořád si myslím, že máme trenéry, kteří by to zvládli,“ míní bývalý trenér Bohemians Luděk Klusáček, host dalšího dílu videopořadu LIGOVÝ INSIDER. A kdo tedy konkrétně? „Jednoznačně Ivan Hašek,“ vypálí okamžitě.