Teplice (asi) v baráži. Jarošík hlídal výsledky, pak nechápal: Neskutečné

Teplice ztratily naději na přímou záchranu ve FORTUNA:LIZE. Na půdě sestupující Karviné tým trenéra Jiřího Jarošíka pouze remizoval 2:2. Poslední jiskřičku naděje mu v 90. minutě definitivně sfouknul hlavičkující stoper Petr Buchta. „Selhali jsme na konci, měli jsme to kopat do háje,“ štvalo teplického záložníka Aloise Hyčku, přes kterého šel gólový centr.

Výsledky předposledního kola nadstavby ve skupině o udržení jim hrály do karet. Pokud by Tepličtí udrželi výhru v Karviné, porvali by se o záchranu doma v posledním kole s Pardubicemi. Takhle mají jasno – čeká je baráž.

„Průběžné výsledky jsme sledovali, byť to nemám moc rád,“ přiznal teplický trenér Jiří Jarošík. „Vedli jsme 2:1 a dostali zprávu, že se další zápasy pro nás vyvíjí dobře. A my dostaneme gól v devadesáté minutě! Neskutečné, takhle to nedohrát, darovat gól soupeři a jít do baráže.“

Karviná - Teplice: Úplně volný Buchta se natlačil před Grigara, 2:2! Video se připravuje ...

V klíčové situaci neuhlídal teplický Alois Hyčka, který hrál jinak velmi dobrý zápas, centrujícího Vlasije Sinjavského. A stoper Petr Buchta předskočil na přední tyči obránce. „Nedůslednost,“ zlobil se Jarošík. „Na malém vápně na přední tyči nemůže soupeř zůstat takhle sám. To se nemůže stát!“

Naštvaný byl i Hyčka. „Dostali jsme se, kam jsme nechtěli,“ hledal slova. „Na konci jsme selhali. Já tam měl souboj jeden na jednoho, centr přese mě projde na volného hráče, bohužel. Sezonu si prodloužíme. Věřím, že zabojujeme a zachráníme ligu v baráži.“

4 Teplice nevyhrály v nadstavbě ani čtvrtý zápas a v Karviné nezvítězily v šestém utkání za sebou.

Podlehly Teplice v závěru nervozitě? Nebo tlaku? „Nepřišlo mi, že bychom to vyloženě nezvládali,“ míní Hyčka. „Karviná hrála jednoduše, rozhodl jeden přízemní centr do vápna, měli jsme to už kopat někam do háje. Bohužel se to nepovedlo.“

Teplické mrzí, že se jim nepovedlo udržet jarní progres. Stáhly ztrátu na soupeře před sebou, ale zůstaly předposlední. „Zvedli jsme se, byli jsme odepisovaní,“ přitakal Hyčka. „Měli jsme velkou ztrátu, únor se nám povedl super. Dotáhli jsme se, vynulovali náskok soupeřů. Bohužel v nadstavbě jsme to pak nezlomili ani jednou, dvě remízy jsou málo. Čekali jsme víc bodů.“

S tím souhlasí i trenér Jarošík. „Když v nadstavbě získáte dva body ze čtyř zápasů, tak se nemáme o čem bavit. Škoda byla, že se nám v závěru pět hráčů zranilo nebo onemocnělo, nedokázali jsme je nahradit. Ani jsme nemohli. Takhle se teď musíme soustředit na baráž.“

Karvinští se doma s ligou loučili vybojovanou remízou. „Za to jsem rád, že jsme se neloučili prohrou,“ komentoval trenér Bohumil Páník. „Kdyby Sinjavskij (1+1) takhle hrál celou sezonu, tak jsme možná nesestoupili. Je mu jedno, jestli hraje zleva, zprava, do systému se hodí. Těší mě, že do toho kluci v závěru dali všechno, snažili se aspoň vyrovnat.“

Teplice fandí Spartě B Severočeši by se přes i remízu v Karviné ještě teoreticky mohli baráži vyhnout, pokud by se v sobotním závěrečném kole nadstavby, ve kterém hostí Pardubice, dokázali posunout na 14. místo a současně by sparťanský B-tým ve druhé lize obsadil druhou nebo třetí příčku. V tom případě by do baráže šel pouze předposlední celek nejvyšší soutěže.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41. Siňavskij, 90. Buchta Hosté: 17. Hyčka, 70. Ledecký Sestavy Domácí: Neuman – S. Dramé, Buchta, Kobouri – Ndiaye (81. Túlio) – Siňavskij, Zorvan (81. Qose), Chvěja (73. Jursa), Šehić (73. Vlachovský) – Papadopulos (C), Holík (46. Svoboda). Hosté: Grigar (C) – Chaloupek, Tijani, Shejbal – Hyčka, L. Mareček, Trubač, Boljevič (68. Kodad) – Fortelný (68. Žitný) – Žák (41. Ledecký), Sejk (68. J. Mareš). Náhradníci Domácí: Ciupa, Qose, Túlio, Jursa, Teplan, Svoboda, Vlachovský Hosté: Mucha, Kodad, Žitný, Mareš, Ledecký, Nsunzu, Prošek Rozhodčí Proske – Paták, Kotík. Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 1050 diváků

Karviná - Teplice: Skvěle sehraná akce z autu, Ledecký zakončoval do prázdné brány! 1:2 Video se připravuje ...

Karviná - Teplice: Kobouriho centr propadl až k Sinyavskému, ten parádní bombou srovnal, 1:1 Video se připravuje ...