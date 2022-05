Hronek udržel naději: Cítím radost i smutek. V první půli chtěl penaltu

V jakém rozpoložení jste po remíze?

„Cítím radost i smutek. Gól je hezký, ale zároveň jsem se dozvěděl výsledky ostatních zápasů a už nemáme záchranu ve vlastních rukou. Jsou to smíšené pocity. Ale jsem rád, že to přišlo po sporné situaci, co byla v první půli.“

Dožadoval jste se pokutového kopu, že?

„Nechtěl jsem to tady ani řešit… Z mého osobního hlediska to byla jasná penalta. Všichni máme v hlavách určité věci. Naštěstí jsme úplně na konci vyrovnali a bereme bod.“

SESTŘIH: Jablonec - Bohemians 1:1. Klokani šokovali Střelnici vyrovnáním v nastavení Video se připravuje ...

Při brance jste byl chladnokrevný.

„Hlavně jsem myslel na dobré zpracování. Viděl jsem, že brankář Hanuš vyběhl do dobrého úhlu, abych nemohl střílet na zadní tyč, přední byla jediná možnost. Gól v poslední vteřině ukázal, že máme dobré a bojovné mužstvo. Jen se někdy daří víc, někdy míň.“

Začátek utkání vám však nevyšel. Proč?

„Chtěli jsme hrát jako ve Zlíně, ale Jablonec nám nic nedovolil. Neměli jsme vůbec nic, oni dominovali. Snažím se jít do zápasu s čistou hlavou, i když máme hodně co ztratit. Přesto tam určitá nervozita je. Všichni uvnitř víme, že jde o hodně. Takové zápasy nás zocelují, pak vydržíme hodně.“