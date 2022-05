Liga očima fanoušků: Vrba jako naděje pro Baník, ve Spartě měl skončit dávno

Video se připravuje ... Už jen dvě kola zbývají do konce skupiny o titul, a nejblíž k trofeji má pořád Plzeň. Viktoria si o víkendu poradila se Spartou jasně 3:0, což stálo místo trenéra Pražanů Pavla Vrbu. Z fanouškovského tábora Letenských zní, že měl skončit už dávno, na Baníku naopak zkušeného kouče vyhlížejí jako možného zachránce. A jaká nálada aktuálně je v klubech z Vršovic? Projděte si tradiční sloupky v rubrice Liga očima fanoušků.

SLAVIA PRAHA Gól od Plavšiče, to byla paráda! V utkání se Slováckem nikdo nečekal lehký průběh a začátek toho byl důkazem. Slavia sice měla míč více na kopačkách, ale jak už to poslední dobu bývá, nevytěžila z toho prakticky nic. Nečekaná chyba gólmana Nguyena ale dala vyniknout malému, ovšem srdnatému Srdjanu Plavšičovi. Prázdnou bránu trefil parádně ze 40 metrů. Tento gól byl opravdu výstavní. Fanoušci od Plavšiče po jeho příchodu čekali mnohem více, ale hlavně vinou zranění se ukazoval v sezoně velmi pomálu. Vždy ho však bylo plné hřiště. Nyní ukázal, co v něm je, a to nejen gólem roku. Snad přidá další trefy ve zbývajících dvou utkáních. Nyní nás čeká utkání v Ostravě, které jistě bude těžší než to následující se Spartou. Sice bude polita živou vodou, tedy „novým“ trenérem, avšak Ostrava doma je prostě těžší oříšek. Ještě k LFA, která začala řešit, kdo může mezi lavičky, a kdo ne. Dušan Svoboda by mohl přiznat, že úpravu pravidel žádala Slavia už v září. Ale tak hlavně, že se to změní a Adolf Šádek s bodyguardem budou tam, kde mají být. DAVID OCETNÍK. 44 LET, AREA 114 SESTŘIH: Slavia - Slovácko 3:0. Jasná výhra a krásný gól Plavšiče Video se připravuje ...

SPARTA PRAHA Konečně konečná pro Vrbu! Pavel Vrba měl být odvolán už dávno. Po výplachu od Plzně jsem to očekával ještě pozdě v noci. Trenér, který si ani neumí vysvětlit mizerné výkony mužstva, nemůže vést ani Horní Dolní. Bohužel za bohorovného klidu vedení bylo jeho působení trpěno, dokonce prodlouženo! Důvodem odvolání snad nebyl pouze ostudný, tristní výkon našeho mužstva. Je jím dlouhodobá stagnace a pád do podprůměru FORTUNA:LIGY. Nedělní pohled na Vrbu, který jako by byl v agónii, bez zájmu, měl svoji vypovídací schopnost. Pro srovnání stačí pohled na špičkové trenéry nejlepších fotbalových týmů, jak každým utkáním žijí, jak pochválí každého hráče při střídání, při úspěchu zapumpují a sami mnohdy poskakují jako malí kluci. To náš trenér nás stáhl až do bahna podprůměru. Utkání v Plzni za nás více nehodnotím, není co. Některým našim hráčům by bylo vhodné nakázat, aby rudý dres sundali a již nikdy více ho neoblékli! A co nový trenér? „Karlovarská losovačka“, nebo racionální výběr? MILOŠ KOLÁŘ. 71 LET, FOTBALOVÝ DŮCHODCE SESTŘIH: Plzeň - Sparta 3:0. Viktoria blízko titulu, dohrávalo se v deseti Video se připravuje ...

VIKTORIA PLZEŇ Blíží se nejmíň očekávaný titul Nějak se nám ten svět v pr… obrací. Před pár lety by byl zápas se Spartou vyprodán již v den prodeje lístků a Letenští by měli úplně vyprodaný sektor. Nic z toho ale v neděli neplatilo. Stejně jako to, že nám Sparta zatopí a že se na body nadřeme. Nic, velké nic nám předvedla. Jednu umolousanou střelu na bránu, a když hráli proti deseti po vyloučení Buchy, asi to ani sami nevěděli. Jo, akorát uměli pořvávat na všechno okolo, to jim šlo dobře. U nás mě prostě udivuje, že umíme účelně, ale i nádherně. To se prostě počítá! Pokud tenhle titul bude, tak je pro mě absolutně nejméně očekávaný. Před sezonou bych tomu vůbec nevěřil. Teď všichni táhnou za jeden provaz, zaskakují za sebe a vymačkávají se až do poslední chvíle, i když je to třeba 3:0 jako teď. Prostě žerou trávu, to se mi líbí. Ještě ale není hotovo, Hradec může kartami zamíchat. Ještě dva kroky a potom teprve uvěřím. Zatím jen doufám. Jaký bude kádr pro příští sezonu, to si zatím ani neumím představit, tak se nechám překvapit. Čest královně Viktorce! KOVI. 53 LET, KOORDINÁTOR DISTRIBUCE Emoce z Plzně. Ostrá hra, domácí radost i zdrcená Sparta Video se připravuje ...

BANÍK OSTRAVA Vrba je naše jediná naděje Hradec jsme porazili díky zlepšenému výkonu ve druhé půli. Výsledek nic pro nikoho neřešil, možná jsme se lépe naladili na zápasy se Slavií a Plzní. Dá se tak s nadsázkou říct, že do posledního kola rozhodujeme o titulu. Co ovšem momentálně hýbe Ostravou, je výběr nového trenéra. Tomáš Galásek údajně dál trénovat odmítl, a tak mezi fanoušky kolují různá jména. Největší favorit, a to nejen pro mě, je dnes již volný Pavel Vrba. Při vší úctě k různým jménům a trenérským týmům potřebujeme kouče znalého prostředí a se vztahem ke klubu. Podle mého je na čase do toho říznout a jasně si říct, jakými kroky budeme dále směřovat, abychom se netočili opět v kruhu a po roce neřešili další výměnu. Kádr se za poslední čtyři roky třikrát vyměnil, mění se trenéři a došlo i na sportovního ředitele. A stejně jsme zase pátí a nemůžeme se posunout výše. Věřím a doufám, že pokud ukončíme některá hostování a smlouvy s hráči, kteří se u nás nechytili, peníze se na špičkového a hlavně srdcem našeho trenéra určitě najdou. DAVID LIVEČ. 40 LET, VEDOUCÍ PRODEJE SESTŘIH: Baník - Hradec Králové 3:1. Ostravský obrat, páté místo je jasné Video se připravuje ...