Přebral jsem tým pod dekou, přiznal Horňák. Slovácku nechtěl odkrýt karty

Převládá ve vás větší zklamání z porážky nebo předvedeného výkonu?

„Trefil jste to tak napůl. Výsledek je zklamáním. Obměnili jsme sestavu, ale určitě jsme chtěli vyhrát. Začali jsme nervózně, mladí hráči se oťukávali. Postupně jsme se zlepšovali, byly tam i náznaky šancí. Proměnili jsme penaltu, do konce poločasu to od nás nebylo špatné. V začátku toho druhého to ještě šlo, ale zlomový bod byl vyrovnávací gól. Pak už jsme s naším výkonem spokojení nebyli.“

Do zápasu naskočil až z lavičky Adam Hložek. Šetřil jste ho na blížící se finále poháru?

„Adam nehrál z taktických důvodů.“

Příležitost jste dal mladým hráčům v čele s Patrikem Vydrou a Martinem Suchomelem. Nechtěl jste před soupeřem odkrýt karty?

„Taktika v tom hrála svojí roli, promítla se do toho ale i únava hráčů. Psychická, fyzická. Nechtěli jsme úplně odkrýt karty, ale tyhle mančafty spolu hrály už třikrát, takže se znají dokonale.“

V jakém rozpoložení jste mužstvo našel?

„Kluci na tom po těch nedobrých výsledcích z poslední doby nebyli moc dobře, padla na ně deka. Bylo vidět, že nejsou v pohodě. Že to na nich zanechalo stopu. Během prvních dnů, co jsem u týmu, jsme se je snažili z té psychické deky dostat. Aby se naladili a nabrali energii. Čekají nás ještě dvě utkání. I proto jsme chtěli proti Slovácku uspět, abychom se chytili nějaké vlny a byli v pohodě. Bohužel se to nepovedlo.“

Do finále poháru zbývá ještě týden. Dává vám to prostor, abyste s týmem pracovali i na taktických a herních prvcích, které byste chtěli do projevu zakomponovat?

„Vzhledem k tomu, že se hraje systémem středa, neděle, středa, toho času moc není. Do každého zápasu jdeme s nějakým plánem. Co chceme hrát, jak hrát. Ale času je málo. Uvidíme, jak se to vyvine. Kluci si teď potřebují odpočinout po všech stránkách, aby se dostali z únavy. Máme před sebou dva těžké zápasy a nemůžeme si dovolit vypustit ani jeden.“

Podobnou misi u prvního týmu jste zažil už před třemi lety, kdy jste nahradil Zdeňka Ščasného. Může vám nyní tahle zkušenost pomoct?

„Výhoda je v tom, že jsem věděl, do čeho jdu. Tehdy to ale bylo jiné. U týmu jsem působil už půl roku. Znal jsem podrobně všechny hráče a věděl, jak se chovají v zápase, na tréninku, v jednotlivých situacích. Teď jsem to mohl sledovat v uvozovkách z povzdálí. Zápasy jsem viděl, ale když nejste na tréninku a v kabině, tak máme menší handicap. Může být zase ale výhoda v tom, že jsem v týmu nebyl, a mám pohled zvenčí.“