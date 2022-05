Holeš po sesazení z trůnu: Měli jsme horší obranu. Hradci bez opor nevěřil

Za stavu 1:1 poslal na bránu Jana Laštůvky granát, který lomcoval břevnem. Smůla, kdyby to tam Tomášovi Holešovi spadlo, Slavia by korunovaci Viktorie Plzeň alespoň odložila. Takhle z toho byla jen remíza na Baníku a jistota, že „sešívaní“ po třech sezonách přicházejí o nadvládu nad českou ligou.

Což vás přirozeně mrzí, že jo.

„Samozřejmě, zklamání je obrovské. Věděli jsme, že to nemáme ve svých rukách. Museli jsme spoléhat na to, že nám pomůže Hradec, což se nestalo. Ale prohráli jsme si to v jiných zápasech, třeba ve vzájemných zápasech s Plzní, kdy jsme vždy ztratili vedení. Nebo doma s Karvinou… Oproti minulým sezonám jsme bodů ztráceli moc.“

Upřímně, věřil jste oslabenému Hradci, který nepostavil klíčové Adama Vlkanovu a Jana Mejdra?

„Když jsem se dozvěděl, že nebudou hrát nejlepší hráči, kteří trápili nás, tak upřímně moc ne. Přišli o svou největší sílu, tušil jsem, že to Plzeň zvládne.“

Cítili jste na sobě nějaký tlak, že musíte vyhrát, abyste ještě živili naděje aspoň o kolo déle?

„Nevím… Takový tlak je, dá se říct, každý zápas. Není to nic nového, Slavia musí vyhrávat pořád. Když ne, tak je problém. Musíme se to naučit zvládat.“

Váš přímák, který skončil na břevnu, vám mohl vrátit vedení v utkání.

„Chybělo málo. Bylo to zblízka, chtěl jsem to nártem utáhnout pod břevno, aby na to Laštůvka nedosáhl. Trefil jsem to dobře, chtělo to jen o pár centimetrů níž, aby to zapadlo do brány.“

Čím jste ztráceli zápasy oproti minulým sezonám?

„Řekl bych, že asi horší defenzivou. Dřív jsme zvládali těžké zápasy na 1:0 třeba. Tak jako jsme na začátku jara zvládli Slovácko, těžké utkání, výhra 1:0, dobrá defenziva. Jenže teď jsme často inkasovali, když jsme vedli. Dřív jsme to většinou v pohodě dohrávali, v tom bych viděl ten největší rozdíl. Po základní části jsme to měli ve svých rukách, ale přišel zápas s Hradcem a dostali jsme čtyři góly, to je strašný… A když můžeme jít před Plzeň a vedeme, necháme si to vzít.“

Mohla hrát roli i velká rotace v sestavě?

„V tom bych to neviděl, zápasů je tolik, že rotace je potřeba. Celou sezonu se to točilo vždycky, jsme na to zvyklí, hráči naskakují. V tom to nebylo.“