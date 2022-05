Dojatý Bílek: Jsem na kluky pyšný. Tenhle titul předčí triumf se Spartou

Létal nad hlavami hráčů - a pak mluvil až dojatě. Trenér Michal Bílek dovedl fotbalovou Plzeň k mistrovskému titulu, liga má nového krále. Viktoria slaví pošesté za posledních dvanáct let. „Je to neuvěřitelné,“ rozplýval se kouč po výhře nad Hradcem 2:0.

Neuvěřitelné a především nečekané, že?

„Vyhráli jsme a myslím, že to je obrovské překvapení. V minulé sezoně jsme zachraňovali páté místo v posledním zápase. Když jsme vstupovali do tohoto ročníku, tak nikdo z nás ani z vás nemyslel, že bude Plzeň bojovat o titul. Jsem za kluky hrozně rád.“

Za co je pochválíte?

„Odvedli fantastickou práci. Neustále o tom mluvím, ale pracovali, jak jsme chtěli, poctivě i odpovědně. Předčili jsme Slavii, Spartu, ostatní týmy, pro nás je to obrovské vyznamenání. Moc na to nevypadám, ale mám obrovskou radost.“

Na konci jste čekali na potvrzení remízy Slavie v Ostravě. Byly to nervy?

„Bylo to hrozně dlouhé. Ale pak propuklo nadšení, obrovská radost. Musím se přiznat, že jsem byl naměkko. Opakuju: Jsem neskutečně pyšný na kluky.“

Před fanoušky jste stál s majitelem klubu Adolfem Šádkem. Co jste si řekli?

„Byla tam obrovská euforie. Já mohu tímhle poděkovat Plzni, že si mě vybrala a dala mi šanci. Takže jsme si tak nějak poděkovali navzájem.“

Máte mistrovské čepice i trička. Věděl jste o nich?

„Ne, nevěděl. A jsem rád. (Tiskový mluvčí Václav Hanzlík: Byly pečlivě schované) Když jsem byl druhý rok ve Spartě, vedli jsme tři kola před koncem o čtyři body a nakonec jsme titul nevyhráli. Byl jsem obezřetný, soustředil jsem se na tým.“

Držel jste ho při zemi?

„Na začátku nás něco takového ani nenapadlo, doufat jsme začali až ke konci. Nemluvili jsme o něm vlastně vůbec. Vždycky jsme si jen zhodnotili zápas, začali jsme se připravovat na další.“

Beauguel se Šádkem v družném rozhovoru: Padala slova „future“ a „stay here“ Video se připravuje ...

Co ze sezony vyzdvihnete?

„Prohráli jsme jen dva zápasy - na Slavii a tady v Boleslavi s Hradcem. Se Spartou jsme brali sedm bodů za dvě vítězství a remízu, dali jsme jí celkem osm gólů. Třikrát jsme porazili Slovácko. Dostali jsme nejméně gólů ze všech mužstev. Celou sezonu jsme hráli odpovědně dozadu, nepouštěli jsme soupeře do šancí. Když si nějaké vytvořil, podržel nás Jindra Staněk.“

Je to váš kariérní úspěch?

„Nechci ho úplně porovnávat s reprezentací, tu beru trochu jinak. Hráli jsme čtvrtfinále mistrovství Evropy, byl to obrovský úspěch. Ale titul s Plzní předčil všechno ostatní.“

Proč?

„Protože byl tak nečekaný.“

Takže je pro vás cennější než triumf se Spartou?

„Do Sparty jsem přišel v rozehrané soutěži, nakonec jsme získali double. V té době bylo pravidlem, že vyhrávala, byl to jediný cíl. Nám se to podařilo. Pro mě i pro Spartu to byl obrovský úspěch, ale šlo vlastně o úkol. Tady jsme dostali zadání dostat se do předkol evropských pohárů, proto je to překvapivější.“

Co k aktuálnímu titulu vedlo?

„Povedl se nám úvod, i když byl hodně těžký. Zranil se nám Lukáš Kalvach, náš klíčový hráč. Mimo hru byli Havel, Beauguel, jednu chvíli nemohlo nastoupit až osm kluků. Přesto jsme vyhrávali, což bylo nesmírně důležité, protože se mužstvo dalo dohromady. Pak jsme si začali víc a víc věřit a dopadlo to takhle. Musím uznat, že jsme proti Spartě a Slavii měli výhodu, že oni hráli evropské poháry. Měli jsme víc času se připravit na zápasy. Na druhou stranu se nedá porovnávat náš a jejich kádr - ne kvalitativně, ale co se týče šíře.“

Před rokem jste byl zmiňován jako možný trenér Sparty. Jste rád, že to nedopadlo?

„I když to Spartě nevyšlo, jak si představovala, rozhodla se správně. Kdo jiný tam měl jít než Pavel Vrba, nejlepší trenér desetiletí? Sparta udělala dobrý krok a já jsem rád, že jsem v Plzni.“

Takže Plzeň udělala ještě lepší…

„Dneska bych řekl, že asi jo. (usmívá se)“

Jak budete slavit?

„To netuším. Určitě půjdeme někam na pivo.“