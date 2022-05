ONLINE + VIDEO: Teplice - Pardubice. Hosté se chtějí vyhnout baráži

Fotbalisté Teplic hrají s Pardubicemi. Domácí již mají jisté, že si zahrají baráž o účast ve FORTUNA:LIZE pro příští sezonu. To hosté musejí ještě zabojovat, aby se ji vyhli. To se stane pokud budou jakkoliv bodovat v Teplicích, nebo prohrají v Teplicích, pak ale nesmí zároveň Jablonec bodovat ve Zlíně a Bohemians vyhrát nad Karvinou. V případě rovnosti bodů s některým z těchto týmů by do baráže šly Pardubice kvůli horšímu postavení po základní části. ONLINE přenos a VIDEA ze zápasu sledujte na iSport.cz. Souboj startuje od 18:00.