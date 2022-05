Derby bez náboje? Sparta potřebuje na vlnu. Horňák: Nemůžeme to vypustit

Sparťanský obránce Dávid Hancko slaví proměněnou penaltu do sítě Hradce • Pavel Mazáč / Sport

Do potyčky mezi týmy se zapojil i Pavel Vrba • Michal Beránek (Sport)

Ondřej Lingr hlavičkou posílá míč do sítě Sparty, která se nepoučila z předchozí podobné akce... • Milan Kammermayer/CNC

Vyprodané ochozy, ve hře korunovaný titul vládce Prahy. Tím ale všechna podobenství s dalšími bitvami úhlavních rivalů končí. Zítřejší derby „S“, které zatáhne oponu za ligovým ročníkem, bude jiné. Pro Spartu nepochybně. Letenští totiž mají v úplném závěru sezony bitvu se Slavií na vedlejší koleji, to hlavní je čeká až ve středu ve finále MOL Cupu. „Takový zápas si ale nemůžeme dovolit vypustit,“ říká přesto trenér Michal Horňák.

Ještě před dvěma týdny se zdálo, že čtvrté a v pořadí poslední derby v sezoně bude mít náboj jako řemen. Domácí Slavia v roli týmu, jenž chce urvat titul. A Sparta jako ta, která jí tyhle plány může rozbořit. Situace se ale v závěru nadstavbové části stočila úplně jiným směrem.

Tuzemský trůn už si podmanila Viktoria, Letenští navíc před sebou mají ještě odložené finále domácího poháru. Ve středu budou v Uherském Hradišti bojovat o alespoň částečnou nápravu zpackaného ročníku. „Pohár je pro nás velice důležitý. V žádném případě si ale nemůžeme dovolit něco vypustit. Tím spíš v derby,“ nechal se slyšet trenér Michal Horňák, jenž zkraje týdne nouzově nahradil odvolaného Pavla Vrbu.

Samozřejmě těžko očekávat, že by kdokoli z rudého tábora otevřeně přiznal, že je řež s odvěkým rivalem až druhá v pořadí. Fakticky tomu tak ovšem je. Případný nedělní úspěch může přinést slastný pocit triumfu v domovině třídního nepřítele. Triumf v poháru s sebou ale nese zisk trofeje, a kdo ví, třeba i katapult do třetího předkola Evropské ligy. Tedy o patro výš, než by Sparta šla z domácí soutěže.

9 Slavia doma v lize se Spartou devětkrát po sobě neprohrála.

„Chceme nastoupit v nejideálnější sestavě, abychom měli co největší šanci uspět,“ zdůraznil Horňák po středeční porážce 1:2 se Slováckem. Bude zajímavé sledovat, zda

k tomu opravdu dojde. Jen z lavičky šli do posledního duelu třeba Adam Hložek s Tomášem Čvančarou, stopeři Dávid Hancko s Michalem Vitíkem se otočili v poločase.

„Kluci si teď potřebují odpočinout po všech stránkách, aby se dostali z únavy. Naším úkolem je, abychom hráče naladili a zajistili, že naberou potřebnou energii,“ zdůraznil Horňák, jenž se k letenskému áčku přesunul od strahovské rezervy. Je tedy dost dobře možné, že bývalý vynikající obránce skutečně zítra odpoledne vyšle na trávník v Edenu plnou palbu.

Zkrátka to nejlepší, co bude mít momentálně k dispozici. S vytížením jednotlivých opor ale bude velmi pravděpodobně pracovat i v kontextu vývoje samotného zápasu.

„Chceme uspět, abychom se chytili nějaké vlny a byli v pohodě,“ podotkl Horňák. Ano, tohle je poměrně podstatný motiv. Dobrý výsledek (a především výkon) by mohl rozhozené Letenské před klíčovou bitvou sezony povzbudit. V tomto případě může být derby dobrý sluha. Ale taky špatný pán. To hlavní nicméně přijde na řadu až v polovině příštího týdne. A na Spartě to moc dobře vědí…