Belgičan v bráně Liberce umí česky: Už rozumím všemu. Lidi chválí moje Ř

Díky odvaze, cestám dodávkou i přítelkyni zvládl, co mnozí cizinci ve fotbalové lize vzdávají. Naučil se česky – a to velmi dobře. I proto se Belgičan Olivier Vliegen (23) začal na konci sezony velmi důrazně hlásit o post jedničky v bráně Liberce.

V Česku (a také na Slovensku) je tři a půl roku. Přesto absolvuje v češtině, v jednom ze zapeklitých jazyků, rozhovory, tiskové konference, dokonce i vtípky spoluhráčů v kabině, jíž není – jak je známo – nic svaté. Brankář Olivier Vliegen si prostě nakázal, že pronikne do řeči země, v níž se stal fotbalovým profesionálem. „Lidi mě chválí, že nemám ani přízvuk. Zvládám i Ř,“ usměje se. Nepřehání…

Už jste si na Česko zvykl?

„Ano, jsem tady spokojený. První rok byl fakt těžký, nic jsem nerozuměl, byl jsem tady sám. Ale pak jsem si našel českou přítelkyni, což mi hodně pomohlo. Začal jsem mluvit, nejsem sám, cítím se tady jako doma.“

Jak jste do češtiny pronikl?

„Nejdřív jsem v Liberci mluvil jen anglicky. V klubu to šlo, navíc jsme měli učitele češtiny. Ale to se naučíš jen věci typu: Já jsem, ty jsi. To mi nestačilo.“

Co jste tedy dělal?

„Když jsem byl na hostování ve Vlašimi, tak jsem si řekl, že zkusím mluvit, že se to naučím. Bylo mi jedno, jestli udělám nějaké chyby. Každý den jsme s