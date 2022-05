Brabec o Plzni: Staněk je vábnička pro západ, Mosquera překvapil

Video se připravuje ... Sám ví, jaké to je jako fotbalista získat český titul – vždyť to dokázal v dresu obou pražských „S“. Jenže v této sezoně i Erich Brabec coby soupeř na lavičce Bohemians a posléze expert zvenčí sledoval, jak jim ligové prvenství překvapivě sebrala Plzeň. Brabec ve speciálním videu hodnotí hráče ze základní sestavy, která byla u posledních kroků k triumfu, a rovněž hlavního architekta návratu Viktorie na ligový trůn trenéra Michala Bílka. „Ví, kdy přidat, a kdy ubrat. Komunikace s hráči je obrovsky důležitá a on to umí,“ oceňuje ho.

Jindřich Staněk brankář zápasy: 28 vychytané nuly: 14 „Měl excelentně vyrovnané výkony a v nadstavbě to korunoval. Tam se ukázalo, že v něm Plzeň měla toho nejlepšího gólmana v lize. Čtrnáct čistých kont mluví samo za sebe, předvedl, že ve vypjatých situacích dokáže být ještě lepší. Je vábničkou pro některé západoevropské kluby, které by si ho mohly dovolit angažovat." Plzeň - Slovácko: Staněk zneškodnil unikajícího Jurečku!

Radim Řezník obránce zápasy: 24 góly a asistence: 4 + 3 „Odepisovaný muž, který se vrátil do sestavy. Byl výborný, odehrál přes dvacet utkání. Byl produktivní, dal čtyři góly a na tři nahrál, což signalizuje, že opravdu nepatří do starého železa, že dokáže týmu pomoct. Samozřejmě v některých zápasech bylo vidět, že už to nebyl ten Řezník z let minulých, ale vždy si na své pozici to svoje odehrál." Plzeň - Liberec: Řezník si parádně naběhl na Kalvachův oblouček a překonal Knoblocha! 1:0

Lukáš Hejda obránce zápasy: 30 góly a asistence: 5 + 0 „Muž číslo jedna defenzivy, jednoznačně správný lídr, kapitán. Měl fantastickou sezonu, i co se týče čísel. Dal pět branek, střelecky to byl jeho druhý nejúspěšnější ročník. Obrovsky důležité pro něj bylo, že vydržel zdravotně. Netají se tím, že se dává po každém zápase dlouho do kupy, trenér mu musí uzpůsobit program. Ale pak na hřišti je dominantní a dokáže strhnout spoluhráče kolem sebe." Plzeň - Sparta: Kalvachovu standardku usměrnil do sítě Hejda, 3:0

Eduardo Santos obránce zápasy: 10 góly a asistence: 0 + 1 „V hodně zápasech nastoupil Filip Kaša, Eduardo Santos jich odehrál posledních deset. Ten první s Jabloncem jako levý obránce – a zvládl to výborně. Pak mu pomohlo, že Kašu nešťastně zranil a posunul se k Lukáši Hejdovi na prostředek. Vytvořili spolu skvělou stoperskou dvojici, v tu chvíli byla Plzeň úplně neprůchozí. Teď bude zajímavé, jestli ho Plzeň získá do svých řad natrvalo, nebo se Santos posune ještě někam jinam." Slavia - Plzeň: Santos před brankovou čarou vykopl ránu Kúdely
Jablonec - Plzeň: Brazilec Eduardo Santos se pokusil o parádní fintu

Milan Havel obránce zápasy: 31 góly a asistence: 5 + 1 „Fantastická sezona. Jako gradovaly výkony Plzně, tak gradovaly i ty jeho. Vynesly ho i do národního týmu. Byl nebezpečný v ofenzivě, v defenzivě vždycky někdy bude mít nějaká okénka, protože takový je, ale měl opravdu skvělou sezonu. Jeho velkou devizou je to, že může hrát zleva i zprava, pro trenéra je to ideální." Plzeň - Sparta: Havel se zbavil Wiesnera a parádním obstřelem zavěsil za Heču, 2:0

Lukáš Kalvach záložník zápasy: 27 góly a asistence: 0 + 7 „Staněk, Hejda, Kalvach, Beauguel – to byla osa týmu. A Kalvach do ní neoddiskutovatelně patří. Výborně zahrává standardní situace a čte hru, skvělý dispečer na pozici šestky. S Hejdou a Eduardem Santosem vytvořil fantastický trojúhelník. Je jedním z hráčů, kteří by mohli Plzeň potenciálně opustit." Plzeň - Slovácko: Beauguel skóroval ramenem po lahodném Kalvachově centru, 1:0

Jhon Mosquera záložník zápasy: 33 góly a asistence: 7 + 6 „Pro mě velké překvapení – v tom smyslu, že celkově nastoupil asi do jedenačtyřiceti zápasů. Fyzicky byl velmi dobře připraven, měl i výborná čísla. Má krátkou kličku, okamžitě to ze strany sype, spolupráce s Beaugelem mu sedla. V některých zápasech se pohyboval i v útoku, to nebylo ono, ale na levé straně byl dominantní, měl výborný timing do hlav. Povedenou sezonu zažil i v Liberci, posunul se ještě o patro výš." Hradec Králové - Plzeň: Chorého hlavičku Mosquera dorazil do sítě! 2:0 pro Viktorii

Pavel Bucha záložník zápasy: 31 góly a asistence: 3 + 3 „Jeden z hráčů, kteří odehráli nejvíce minut. Má obrovský akční rádius, dostával se do zajímavých situací, byť je neproměňoval. S čísly šel oproti předchozím sezonám hodně dolů, v systému trenéra Bílka asi neměl tolik ofenzivních úkolů. Ale co se týče toho, jak vyplňoval prostory nebo byl v nabídce, odvedl skvělou práci. S Kalvachem drželi střed hřiště, na tom může Plzeň stavět do budoucna." Plzeň - Sparta: Bucha poslal k zemi unikajícího Peška, červená karta!

Jan Kopic záložník zápasy: 27 góly a asistence: 5 + 3 „Už je v Plzni sedm let, zažil tam toho hodně. Sám zmínil, že je pro něho tenhle titul daleko nejcennější, protože s nimi nikdo nepočítal a nebyli v roli favorita. Už patří k lídrům týmu, takže taky všechno vnímá jinak: že je hráčem, na kterého tým spoléhá. A v některých zápasech mu to opravdu vrátil." Plzeň - Baník: Sýkora nachystal tutovku Kopicovi s Buchou, 2:1!

Jan Sýkora záložník zápasy: 29 góly a asistence: 4 + 6 „Tím, že si ho Plzeň vzala na hostování z Poznaně, udělala velmi dobrý krok. Hrál levého obránce, halva, pod hrotem… To trenérovi opravdu pomůže, když ví, že může hráče zařadit na různé pozice. Lech Poznaň řekl, že si ho chce stáhnout, že ho v Plzni určitě nenechá. Byla by to škoda, Sýkorovi to tam sedlo, znovu se nastartoval." Plzeň - Slovácko: Beauguel vyškolil Hofmanna a předložil gólový pas Sýkorovi, 2:1

Jean-David Beauguel útočník zápasy: 33 góly a asistence: 19 + 4 „Neskutečné číslo branek, nejlepší střelec v jedné sezoně v historii Plzně. Ta na něho sázela, uměla využít jeho potenciálu. V těžkých, nekomfortních momentech a situacích, kterými tým procházel, dokázal rozhodnout, bral si i penalty – a vždy je proměnil. Plzeň jeho angažmá trefila, posední rok to na hřišti zúročil." Král střelců Beauguel! Podívejte se na všech jeho 19 gólů v sezoně