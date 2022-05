Sejk o baráži s Vlašimí: Nejfotbalovější soupeř, musíme si to uhrát

Na podzim s ní válčil o větší překvapení druhé ligy za sparťanskou rezervu. Dnes se Václav Sejk postaví Vlašimi v boji o FORTUNA:LIGU. Ne v dresu Sparty, ale ve žlutomodré teplické sadě. Severočeši začínají baráž, která rozhodne o jejich osudu. „Všichni si tu uvědomujeme, jak moc důležité to je. Už se nemůžeme koukat kolem sebe. Je to jen na nás, my si to musíme uhrát na hřišti,“ burcuje útočník, jenž den před utkáním oslavil 20. narozeniny.

Co můžete říct o Vlašimi?

„Jako první mě napadne, že to je asi nejfotbalovější soupeř, kterého jsme v baráži mohli dostat. Na druhou stranu nemají tolik zkušený kádr. To může být naše velká výhoda. Máme kluky, kteří už v lize něco odkopali, takže díky nim bychom měli být v tomto dvojutkání favoritem. Ale určitě nechceme Vlašim podcenit na základě toho, že tam jsou mladí kluci. I oni se budou rvát o velkou šanci.“

A co od nich čekáte na hřišti?

„Je to brejkové mužstvo. Pamatuji si, že se sparťanským béčkem jsme proti nim bušili do jejich obrany, nemohli jsme se do ní dostat a Vlašim nám na oplátku vstřelila tři branky z protiútoků. Nakonec jsme prohráli 2:3. Měli nás dobře načtené a nachystali se na nás. V tom je jejich další silná stránka. Myslím si, že to bude dost podobné utkání – my budeme útočit, oni čekat na svoji šanci. Věřím, že se však tentokrát dočkám lepšího výsledku.“

V zimě Vlašim opustily opory Denis Alijagič, Denis Višinský či Filip Blecha. Přesto nedošlo k oslabení. Překvapilo vás to?

„Alijagič byl jejich velkou zbraní. Uměl skvěle vyřešit brejkové situace. Souhlasím, že je zajímavé, že Vlašim jeho odchod nijak nepoznamenal. Ani další kluci, kteří v zimě odešli. Na jaře si bez nich poradili a udrželi se nahoře.“

Pasoval jste Vlašim na mužstvo, které se přihlásí o postup do FORTUNA:LIGY?

„Když jsem na podzim viděl, jaký fotbal hrají, tak asi jo. Spíš jsme se i my ve sparťanském béčku shodli, že nás soupeři jako mladé týmy trochu podcenili. I proto nám vyšel podzim. Říkali jsme si, že podstatné budou výsledky na jaře, kdy se na nás týmy už lépe připraví. Vlašim to očividně zvládla dobře. Změnil se jí tým, ale přesto dál hrála nahoře a nakonec je zaslouženě v baráži.“

Ve vlašimském týmu je dost hráčů ze Slavie. Ostatně i trenér Martin Hyský. Právě s ním jste měl na podzim při vzájemném souboji menší konflikt. Bude to pro vás jakožto kmenového hráče Sparty extra vyhecované?

„Když jsem byl ve Spartě, tak jsem to tak vnímal. Ale dost jsem na tom zapracoval. Dnes už se soustředím vyloženě na svůj výkon a na to, abych pomohl Teplicím. Kluky z Vlašimi dobře znám. Prošli jsme spolu reprezentační výběry, s některými se potkávám v jednadvacítce. Ale já už se věnuji pouze svojí hře a neřeším okolnosti. Co se týká pana Hyského, tak oba jsme poněkud impulzivní. Na hřišti jsem byl podrážděný, tak to sehrálo nějakou roli. Něco jsme si řekli, ale nemám s ním problém. Ale s žádným trenérem bych nechtěl mít problém, nikdy nevíte, kam vás osud zavede. Pan Hyský odvedl dobrou práci, když dostal Vlašim až do baráže.“

Během posledních měsíců jste hrál druhou ligou a první ligu. Jaký je v obou soutěžích rozdíl a může to být pro středočeský celek velký skok?

„Největší rozdíly jsou v tempu. Prvoligové týmy ví, kdy ubrat, kdy balon podržet a naopak, kdy jít do rychlého brejku. Není to tolik nahoru dolů jako o patro níž. Tam je to klasická přelejvaná. A kdo vstřelí víc gólů, tak vyhraje. V první lize je to hodně taktické. Hráči jsou chytřejší. Když to řeknu z pohledu útočníka, tak obránci jsou vyčůranější a je o dost složitější se proti nim dostávat do šancí než ve druhé lize.“

Zatímco Vlašim jde do baráže poněkud bezstarostně a snad i nervů, v Teplicích se bije na poplach. Vy z ústeckého regionu pocházíte. Vnímáte, že jde to tuhého a nervy mohou hrát velkou roli?

„Všichni si tu uvědomujeme, jak moc důležité to je. Už se nemůžeme koukat kolem sebe. Je to jen na nás, my si to musíme uhrát na hřišti. Poslední zápasy nám výsledkově nevyšly, ale už jsme to hodili za hlavu. Liga pro nás skončila. Nyní nás čekají dvě pohárová utkání o všechno. Bereme to jako novou soutěž, kterou chceme ovládnout. Snažíme se staré problémy zapomenout a naopak najít impuls, který nás nakopne.“