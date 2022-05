Vlašim touží po lize. Měli jsme obavy, ale všechno si sedlo, říká opora obrany

Fotbalisté Vlašimi by v případě postupu do FORTUNA:LIGY hráli domácí zápasy v Příbrami • Facebook / FC Sellier & Bellot Vlašim

Od podzimu 2009 hraje druhou ligu, v níž se postupně etablovala z průměrného na silného účastníka. A po letní fúzi se Slavií tím spíš, kádr Vlašimi šmrncla talentovaná mládež z Edenu plus trenérský štáb kolem Martina Hyského. „Měli jsme z toho na začátku trochu obavy, ale sedlo si to a dokázali jsme si, že jsme silní, i když v zimě odešel Denis Alijagič, Denis Višinský, Filip Blecha, to je spousta gólů,“ říká David Broukal, sám odchovanec „sešívaných“, který ve Vlašimi působí jako kmenový hráč už tři roky. „Taky jsme si něco už stihli oslavit,“ usmívá se.

Už jo?

„No protože tady je to obrovská věc, ve Vlašimi se tohle nikomu nepovedlo, už po Opavě jsme si to trošku oslavit prostě museli.“

Pořád ale decentně, ne?

„Jasně, polknul jsem tři Plzně a stačilo.“

Budete spokojení, i kdyby náhodou baráž nedopadla?

„Určitě. Dá se říct, že nám na začátku nikdo moc nevěřil, na podzim jsme ale podávali opravdu dobré výkony a i potom, co odešel Denis Alijagič, Denis Višinský a Filip Blecha, spousta gólů, tak jsme pořád byli silní. Rotace byla velká, zase se nám moc nevěřilo, ale dokázali jsme si, že jsme silní.“

Jestli vám někdo věřil, nebo ne, to vem čert, ale co vy? Vy jste si věřili na takovou sezonu, navíc po fúzi se Slavií?

„Tohle jsme brali vcelku pozitivně. Určité obavy na začátku jsme měli, ale hodně jsme se sblížili už na soustředění v Nymburce před sezonou.“

Z čeho obavy?

„Byly mezi námi obrovské rozdíly. Někteří kluci, co přišli, nehráli první ani druhou ligu, nebo tam měli jeden start, jinak spíš dorostenecká liga… Ten přechod z dorostu do dospělého fotbalu je vždycky docela komplikovaný, ale povedly se nám super přáteláky s Teplicemi, Bohemians, všude jsme byli vyrovnaný soupeř.“

Co tomu ještě pomohlo?

„My starší, co jsme tu déle, ale samozřejmě hlavně trenérský štáb kolem Martina Hyského, přišli vlastně spolu dohromady, znali se, to aklimatizaci určitě prospělo. Rozumíme si navzájem, trenéři s vedením, s Přémou Kovářem, který tu odvádí dobrou práci a taky přispívá týmovému duchu.“

Jak prožíváte baráž, která se blíží? Že je blízko postup… Nechci vám samozřejmě nic zakřiknout, takže pokud jste pověrčivý, tak se omlouvám.

„Nejsem, to je dobrý. Cítíme prostě obrovskou šanci, věříme, že psychická síla je na naší straně, zatímco na Teplicích po té sezoně může třeba trochu ležet deka. Ale určitě slyšíte našeho majitele pana Lajdu, jak opatrně mluví do médií, jak je lehce vyhýbavý. Občas mu to někdo vyčítá, ale řekl bych, že je rozumný. Taky chce stoprocentně postoupit a hrát to, ale jedna věc je srdce a druhá racionální stránka věci.“

Na co narážíte? Na to, jak bude případně pokračovat spolupráce se Slavií, na stadion?

„Tohle my zase tolik neřešíme, soustředíme se jen na ten dvojzápas. Tyhle administrativní věci jdou mimo nás, byť jsou důležité. Ale řeknu vám, že pokud jde o mě, tak je mi jedno, kde budu hrát první ligu za Vlašim. Klidně v Příbrami, kdekoliv, když to bude první liga…“

O vás se mluví, že ať už s Vlašimí postoupíte, nebo ne, posun v kariéře vás asi nemine, přitom kdo by to byl čekal ve 26 letech. Vnímáte to?

„Samozřejmě je super, že se o tom mluví, ale od toho mám manažera, aby to řešil, mně nikdo nekontaktoval. Nejdřív baráž, a až to skončí, tak se pobavíme.“

Mimochodem prý patříte mezi polygloty, ovládáte několik cizích jazyků, kde jste k tomu přišel?

„Mám vystudované česko-anglické gymnázium, odtud angličtina. Odmalička jsem jezdil do Francie, z toho má velkou radost pan Lajda, protože mu pomáhám s africkými hráči, kteří třeba anglicky neumí, tak je mám na starosti a mluvím s nimi francouzsky. Třeba jsme se díky tomu sblížili s Adamou Traorém, který je teď v Liberci, od zimy je tu Abdallah Gningue, ten nemluví anglicky vůbec, tak pomáhám u videa, překládám. A na vejšce jsem měl dva semestry italštinu, rychle mi to najelo, protože je to celkem podobné francouzštině.“

Za ty překlady u taktických rozborů máte poloviční úvazek navíc?

„Jo, ale ne za peníze.“ (smích)

Co ta vysoká škola, ještě to běží?

„Nemám ji zatím dostudovanou, ale běží to s tím, že mi chybí poslední dva předměty, aby mě pustili ke státnicím na bakaláře na cestovním ruchu. Vždycky jsem si říkal, proč ve studiu nepokračovat, dokud to nějak jde, ale sám jsem se chvíli hledat. Chtěl jsem na FTVS, kam jsem se dostal, pak na Karlovku na peďák, obor čeština-francouzština, ale udělal jsem semestr a zjistil, že mě to moc nebaví. A myslím, že vejška už by vám opravdu měla být užitečná, měl byste studovat to, co budete potřebovat. Proto nakonec ten cestovní ruch.“

Jste odchovanec Slavie, znamená to, že jste touhle cestou šel i proto, že v určité chvíli jste si třeba na velkou kariéru nevěřil?

„Ne, mám obrovskou podporu rodiny a říkali mi, že je škoda, abych nestudoval, pokud mi to fotbal a čas dovolí. Nechal jsem tomu zkrátka volný průběh. Pamatuju si třeba na den, kdy jsem měl hodinu před maturou z francouzštiny a volal mi trenér Poustka, ať jdu na trénink s áčkem Slavie.“

Co vy?

„Že to nejde, ať se nezlobí. Tenkrát mi pár kluků v šatně říkalo, že jsem blázen, že jsem měl jít.“

Vyčítáte si? Mohlo to být jinak?

„Ne, určitě ne. Byl to prostě jen jeden trénink, nic závažného.“

To jste měl brzo seřazené priority.

„To záleží. Třeba Kuba Jankto, můj dobrý kamarád, přestupoval v šestnácti letech do Itálie, šel do toho a vyšlo mu to. Jsou případy, kdy to tak dopadne, ale já to tak tehdy necítil.“

Tak třeba se vám kariéra rýsuje teď v 26 letech…

„Třeba. (smích) Podívejte na Tomáše Petráška v Polsku, to je super příběh.“