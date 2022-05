„Smutný příběh Bohemka“: Limituje ji rozpočet, ví Klusáček. Proč hájí Haška?

Za jiné konstelace by ve čtvrtek vedl fotbalisty Bohemians do prvního barážového souboje v Opavě. Jenže ještě před koncem března trenér Luděk Klusáček svou pozici opustil a nyní sleduje, jak se snaží zachránit „klokany“ jeho bývalý asistent Jaroslav Veselý. „Sám jsem ho navrhl. Jeho nejsilnější zbraní je komunikace,“ říká Klusáček ve speciálním videorozhovoru. V něm reaguje i na kritická slova legendy zelenobílých Stanislava Levého, jenž v pořadu LIGOVÝ INSIDER kromě jiného prohlásil: „Pro mě je Bohemka hodně smutný příběh. Přál bych si, aby se zachránila, ale když se tam nic nezmění, bude se motat v začarovaném kruhu další sezonu.“

Klusáček může dobře porovnávat. Za Bohemians sám hrával, poté u Botiče působil coby funkcionář a posléze dvakrát jako trenér: poprvé krátce v roce 2014, podruhé od roku 2019. „Přijde mi, že se na to Standa dívá z pozice hráče mistrovského týmu. Cítím v tom možná i něco osobního, možná zapšklého,“ říká s odkazem na slavnou Levého minulost spjatou se ziskem historického titulu v roce 1983. Nespokojen však byl i Klusáčkův asistent Erich Brabec, jenž se rozhodl skončit po podzimu a v rozhovoru pro iSport.cz hovořil o neuspokojivé přestupové politice klubu. Nejprve Brabce, ale nakonec i Klusáčka pak nahradil Veselý, což byla nevšední situace.

Jiným tématem videorozhovoru jsou angažmá českých trenérů v exotických destinacích, hlavně na Blízkém východě. Naposledy ožilo při debatách o kouči české reprezentace: mluvilo se o tom, že Jaroslava Šilhavého by mohl nahradit Ivan Hašek – a s ním jako asistent zrovna Klusáček, který mu stál po boku během angažmá v Al-Ahlí a Katar SC. „Jsem zaujatý,“ předesílá s úsměvem, když přijde řeč na Haška. „Ale jestli někdo argumentuje, že proto, že nepůsobí v západní Evropě nebo v Česku, není progresivní trenér, tak je to špatně,“ tvrdí rozhodně. „Dokázal by pomoct velkým klubům i národnímu týmu,“ je přesvědčen.