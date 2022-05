Vrbův dream list: Baník chce pro výroční sezonu vítěze ligy i poháru

Pavel Vrba ho chtěl už do Sparty a byl by za něj rád i nyní v Baníku. Není se čemu divit, starší bratr reprezentanta Michala vyrostl v jednoho z nejlepších středních záložníků FORTUNA:LIGY. Velký akční rádius, intenzivní pracovitost, vyvážená defenziva i ofenziva, přirozené vůdcovství, výborný charakter... Od loňského listopadu je Sadílkovým agentem Václav Svěrkoš, někdejší kanonýr FCB.

Univerzál, který dokáže nastoupit na kterékoli straně obrany i zálohy. A navíc produktivní. Takoví jsou tuze cenění, zvlášť když podle věku mají mít to nejlepší stále před sebou. V ročníku 2020/21 nasbíral Cadu sedm gólů a jednu asistenci, v této sezoně čísla ještě vylepšil: čtyři branky a deset asistencí. Brazilec vzbudil pozornost, mít ho tak ve dvojici s kamarádem Ewertonem, to by bylo...

Marek Havlík

Věk: 26

Klub: Slovácko

Pozice: střední záložník

Hodnota podle Transfermarktu: 23 milionů korun

Podle informací redakce je šikovný levák, kterého kouč Martin Svědík posunul na úplně jinou úroveň než dřív, domluvený se Slováckem na pokračování za hezkých podmínek. To znamená na prodloužení smlouvy, která mu končí v červnu. Ale víte, jak to je, dokud to není podepsané... Majiteli Baníku Václavu Brabcovi by se technický středopolař s tvrdou a přesnou střelou líbil.