Poslední večírek pro opavské talenty v baráži. Kdo si je rozebere?

Ta jména si zapamatujte: Celba, Šigut, Pikul, Darmovzal, Macháček… Dost možná, že Opava přes Bohemians do nejvyšší soutěže neproleze, klub na to ani není ekonomicky připraven. Někteří hráči si však v prvním utkání baráže (0:1) a vůbec v celé jarní sezoně řekli o přestup za lepším. „Dva tři mě zaujali. Mohli by mít velký potenciál do první ligy,“ uvedl kouč „klokanů“ Jaroslav Veselý.

Na pravé straně byli aktivní Josef Celba (27) a Samuel Šigut (19). Ve středu kmitalo duo Denis Darmovzal (21) a Polák Bartosz Pikul (24), na hrotu se prostřídali Tomáš Rataj a Denis Kramář (oba ročník 2003). Opava je mladá, perspektivní, pohyblivá. A klub, zmítaný finančními trably, ty nejlepší neudrží. V neděli v Ďolíčku (16.00) se tento výběr sejde pohromadě naposledy.

Experti se před baráží shodli, že celky z první ligy jsou výkonnostně o dost výš než druholigová špička. Úvodní duel baráže mezi Opavou a Bohemians tuhle tezi postavil na hlavu. Domácí byli dominantnější, pohyblivější, bojovnější. Přitom věděli, že v klubu mnozí z nich nemají budoucnost. „Takhle to dáváme dohromady už od zimy. Od té doby víme spoustu věcí,“ poukázal kouč Roman West po těsné prohře na nedostatek peněz v SFC.

Přesto je mužstvo soudržné, podařilo se udržet pozitivní náladu i motivaci. Tohle jde hodně za čtyřicetiletým cílevědomým trenérem. „Chceme, aby se hráči soustředili na tuto sezonu, na svoje výkony a úspěch Opavy. Ze šestého místa po podzimu jsme to dotáhli až do baráže. Je to o tom, abychom byli semknutí a hráli co nejlepší fotbal, který v nás je a jaký umíme,“ shrnul West před cestou do Vršovic. „Je naše výhoda, že máme tak mladý tým. Ti kluci devadesát minut jezdí, co to jde,“ pochvaloval si záložník Matěj Helešic, v pětadvaceti jeden z mazáků.

Zhruba pro polovinu základní sestavy půjde o poslední duel ve žlutém dresu. Špílmachr Darmovzal má posílit ostravský Baník, brankář Tomáš Digaňa jde do Olomouce, kapitán Jan Žídek možná ukončí kariéru, zájem je o Didibu, Rataje, Šiguta, Kramáře... Úspěšný soubor, který se za necelý rok povedlo vybudovat, najednou nebude. „My máme hráče ročníku 2000 a mladší, Bohemka šest třicátníků a další v optimálním fotbalovém věku. To mužstvo je vyzrálé,“ upozornil trenér na kvalitu a zkušenosti soupeře.

