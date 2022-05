Teplice slaví záchranu, Jarošík doufá v posílení: Nemůžeme žít z minulosti

Zdálo se, že odveta bude jen formalitou, ale svěřenci Martina Hyského vyvedli ligového favorita velmi rychle z omylu. Teplicím pořádně zatápěli. Poločas vyhráli 2:1 a chtěli dokonat senzaci. Nestalo se. „Skláři“ si zápas pohlídali a zůstávají ve FORTUNA:LIZE.

Ulevilo se vám?

„Šli jsme si za svým cílem a udělali jsme druhý krok. Ale tahali jsme za kratší konec. Vlašim ukázala sílu. Jsme rádi, že to takhle dopadlo. Už jsme toho měli všichni dost. Sezona byla náročná na psychiku, protože téměř každý zápas jsme hráli o všechno.“

Nezatrnulo vám při nástupu domácích?

„Věděli jsme, že to budou zkoušet. Jsme rádi, že jsme to přežili. Nakonec to asi dopadlo, jak mělo. Nicméně jsme čekali, že to bude jednodušší. Bylo to až do konce o nervech. Měli jsme i štěstí.“

Byla v kabině o poločase bouřka?

„Trochu bouřky bylo, protože jsme se museli vrátit k naší hře.“

Už v minulé sezoně koketovaly Teplice se záchranou. Co udělat, aby se podobnému scénáři v té nadcházející předešlo?

„Nějaké myšlenky už nám hlavou proběhly, ale soustředili jsme se hlavně na baráž. Nyní nastává čas, kdy se o tom budeme bavit. Vidíte sami, že Teplice potřebují posílit. O tom se nemusíme bavit.“

Jak budete sezonu hodnotit?

„Na jaře jsme podle získaných bodů skončili pátí, tudíž si říkám, že jsme si nezasloužili sestoupit. Před baráží nám vypadlo pět stěžejních hráčů, nebyli jsme ve formě… Hrozně těžké. Chvilku to na jaře vypadalo, že se baráži vyhneme. Bohužel, nepovedlo se.“

Tři z pěti stěžejních hráčů jsou v klubu na hostování. Je velká pravděpodobnost, že Jan Fortelný, Václav Sejk i Mohamed Tijani dostanou povolávací rozkazy zpátky do Sparty a Slavie. Budete bojovat za jejich setrvání?

„Dosud jsem to neřešil. Netýká se to jenom jich. Asi osmi hráčům končí smlouvy, takže jsme momentálně minus 12 hráčů. Uvidíme, jak to všechno dopadne.“

Zachránil jste Teplice v lize, ale jaká to pro vás byla vlastně zkušenost?

„Nikdo nechce hrát baráž. Jsem rád, že se nám vrátili důležití hráči a zvládli jsme ji. Nikdo s tím neměl zkušenosti, bylo to pro nás něco nového. Dopadlo to dobře, ale úplně ideální to nebylo. Teplice patří do ligy, ale nejde žít z minulosti. Musíme se koukat do budoucna. Jestli chceme pomýšlet na vyšší příčky, musíme kádr posílit. Hlavní slovo ale budou mít finance.“

Budou vás zajímat i mladíci z Vlašimi?

„Měli dobrou sezonu. My jako Teplice nemůžeme koukat moc vysoko a tady jsou velmi šikovní mladí kluci, kteří ligu ještě nehráli. Určitě tu jsou nějací potenciální hráči pro Teplice.“