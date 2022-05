Slavia má první posilu. Douděra z Boleslavi podepsal tříletou smlouvu

Krajní obránce či záložník David Douděra se stal první letní posilou fotbalové Slavie, kam přestoupil z Mladé Boleslavi. Podepsal tříletou smlouvu. „David chytil na jaře skvělou formu, ale už dlouhodobě prokazuje v lize, že má všechny předpoklady pro to, aby se u nás prosadil,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Jiří Bílek.

Douděra má za sebou průlomovou sezonu. Ve 31 ligových utkáních zaznamenal 10 gólů a čtyři asistence. Do skvělé formy se dostal na jaře, když ho nový mladoboleslavský trenér Pavel Hoftych z obrany posunul do zálohy. Od konce února do konce dubna odchovanec Dukly v nejvyšší soutěži skóroval osmkrát v osmi utkáních. Zaujal také velkou rychlostí.

„Brácha ve Slavii hraje, táta tady trénoval kdysi U11, bratranec Lukáš Červ je tu taky. Takže když jsme zasedli v rodinném kruhu, vlastně všechno ke Slavii směřovalo. Je to splněný sen, už když jsem jel autem ke stadionu, měl jsem husí kůži,“ řekl Douděra pro slávistický web.

„Těším se na spoluhráče, hlavně na Filouse (Daniela Filu) s Jurasem (Davida Juráska), Schranzíka (Ivana Schranze) znám z Dukly. A samozřejmě také na fanoušky. Nemůžu se dočkat, až začne příprava,“ doplnil bývalý reprezentant do 21 let.

Douděra v první lize odehrál 117 zápasů s bilancí 14 branek a 10 asistencí.