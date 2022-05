Šilhavý o absencích: Nominace je mi až líto. Ze Slavie se omluvili čtyři hráči

Jak se rodila nominace?

„Ze základu chybí kolem deseti hráčů, zranění jim vystavila stopku a v nominaci nejsou. Snažili jsme se ji udělat co nejlepší a nejsilnější.“

Proč nedošlo na Tomáše Holeše?

(manažer reprezentace Tomáš Pešír) „Posílali jsme širší nominaci na kluby, kterou obdržela i Slavia. Odpověděla nám, že někteří její hráči nebudou způsobilí se srazu zúčastnit z důvodu zdravotních komplikací. Vyžádali jsme si lékařské zprávy, přišlo nám, že Tomáš má zvýšené hodnoty v krvi a nebude moct na srazu být.“

O kolik hráčů ze Slavie jste stáli?

(pokračuje Šilhavý) „O čtyři, co se omluvili – Holeše, Hovorku, Provoda a Ševčíka. Všichni poslali lékařské zprávy a nebudou moct přijet.“

Co rozhodlo pro Adama Vlkanovu, jediného nováčka v nominaci?

„V sezoně se stal ústřední postavou Hradce, který byl překvapením soutěže. Dostal se do nejlepší šestky, zamíchal pořadím, když porazil Slavii a způsobil jí problémy, které vyústily v její druhé místo. Není to jen tahle sezona, on má čísla dlouhodobě. Sledovali jsme ho a vysloužil si nominaci. Snad nás nezklame a řekne si o další povolání.“

Nominace je opět bez zraněného Patrika Schicka. Není pro něj reprezentace v poslední době prokletá?

„Co s tím nadělám… Mrzí nás to, Patrika tady nemusíme představovat. Komunikuju s ním celou sezonu, zdálo se, že by měl chuť, ale na konci ligy cítil větší a větší bolesti. Lékaři v Leverkusenu rozhodli o operačním zákroku. Teď je v rekonvalescenci, bohužel s námi nebude.“

Proč jste sáhl po Václavu Černém?

„Sladovali jsme ho, na základě toho je tady, nedávno dával i gól (11. května proti Groningenu). Za Twente nehrál celé zápasy, ale dlouho působí v zahraničí, je to zajímavý typ fotbalisty, výborný jeden na jednoho, má herní sebevědomí. Věřím, že nám pomůže.“

Byly nějaké domluvy okolo dvojice z West Hamu? Tomáš Souček byl v sezoně extrémně vytížený, Vladimír Coufal je po zranění.

„Oba jsou v takovém nastavení, že chtějí na srazu být od začátku do konce. U nich nebyl žádný problém.“

Existuje nějaká dohoda s nejsilnějšími českými kluby (Plzeň, Slavia, Sparta), které v létě čekají předkola evropských pohárů, že se někteří jejich hráči ze srazu odpojí?

„Nemám žádné takové signály, nikdo mě o to nežádal.“

Mrzí vás absence ve chvíli, kdy vás čekají nabití a silní soupeři v elitní skupině Ligy národů?

„Co na to říct… Je to pro všechny svátek vidět světové hráče a zahrát si proti nim. Je mi to až líto, že nemáme co nejsilnější tým složený z nejlepších hráčů. Ale je to realita, nenaděláme s tím nic. Věřím, že kluci, co jsou v nominaci, se dokážou porvat o výsledek a předvést dobrý fotbal.“

Čeká vás atypický sraz, kde odehrajete čtyři zápasy v deseti dnech. Plánujete protočit dvě jedenáctky?

„Padlo tady, že nás čekají soupeři z nejvyššího levelu, jsou velice silní. Někde jsem slyšel, že je snad podceňujeme, že tam dáváme jednadvacítku a náhradníky. Ale vybrali jsme co nejsilnější tým z těch hráčů, co jsou způsobilí. Zvažujeme to, ale vždycky chceme do zápasu postavit co nejsilnější mužstvo. Budeme se s kluky během srazu bavit o tom, jak se cítí, třeba Suk toho odehraje hodně. Nevím, jestli zvládne všechny čtyři zápasy, ale on možná jo (úsměv). Až v průběhu srazu se to bude nějak vyvíjet.“

Je někdo z absentérů, kdo se vám omluvil kvůli termínu?

„To ne, každý, kdo dostal nominaci, chce reprezentovat.“

Uvažovali jste o Alexi Královi, který za West Ham na jaře nehrál?

„Přihlíželi jsme k jeho minutáži, ale je mezi náhradníky, může se stát ještě cokoliv. Trénuje, je zdravý, byť to nejsou zápasy, ale pracuje a přidává si. Také s ním jsem v kontaktu.“

Kolik hráčů plánujete vzít z jednadvacítky?

„Maximálně tři hráče, ale nemusí to být nikdo. Jsme domluvení, že po zápase jednadvacítky s Anglií si řekneme.“

Čeho chcete dosáhnout v nejsilnější skupině Ligy národů?

„Už to, že jsme tam postoupili, je obrovský úspěch. Je škoda, že ta konfrontace nemůže být se vším všudy, abychom byli v nejsilnějším složení. Už jsme hráli s Anglií, Brazílií, Belgií. Pokud to bude takhle, přál bych si zase s nějakým dobrým výsledkem.“