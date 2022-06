Hostování, lavička i drahá zklamání. Jak může Baník redukovat kádr?

Jak mohou vypadat odchody Baníku v létě? • FOTO: koláž iSport.cz Posilování, ale i redukce čeká v létě Baník. Hráčů, kteří klub opustí (nebo již skončili), bude totiž docela hodně. Kádr není nafukovací, zato fotbalistů se smlouvou má Ostrava spousta. Sportovní úsek tak čeká složitý úkol: vyladit soupisku podle představ nového trenéra Pavla Vrby a zároveň třeba Romana Potočného s Rudolfem Reiterem, kteří dohromady vyšli na více než deset milionů, slušně zobchodovat, aby na nich Slezané příliš netratili. Jak to vypadá s ostatními? Rozdělili jsme hráče FCB s nejistou budoucností do čtyř kategorií.

KONČÍ Ubong Ekpai (26, záložník) Dominik Janošek (23, záložník) Šimon Falta (29, záložník) Arťom Koncevoj (22, záložník) Ondřej Kukučka (18, stoper) Daniel Macej (18, stoper) Ladislav Takács (25, stoper)? Na shledanou. O defenzivního univerzála Ladislava Takácse měl Baník zájem a ještě nedávno se Slavií o přestupu jednal, než včera sportovní ředitel Alois Grussmann řekl, že ani jeden ze zimních hostů pokračovat v klubu nebude. Další čtyři vypůjčení hráči skončili už dávno. Angažmá Ubonga Ekpaie, Dominika Janoška, Šimona Falty i Artěma Koncevého dopadla fiaskem. Odlišným případem je Ondřej Kukučka. Talentovaný stoper, jehož provázejí zdravotní problémy, se po konci smlouvy v Ostravě stane od prvního července hráčem Sparty. Jde o druhého hráče z ročníku 2004, který zamířil do Prahy. Už v únoru přestoupil do Slavie útočník Daniel Šmiga, v jejím třetiligovém béčku nastřílel na jaře v devíti zápasech osm gólů. Dalším odcházejícím z extrémně silného ročníku, jenž měl jednou táhnout áčko FCB, zřejmě brzy bude stoper Daniel Macej. Loni ho chtěla italská Parma, za měsíc mu končí kontrakt. Baník - Karviná: Ekpai z úhlu přestřelil Video se připravuje ...

NA HRANĚ Viktor Budinský (29, brankář) Radovan Murin (23, brankář) Jakub Pokorný (25, stoper) Lukáš Budínský (30, záložník) Začněme u gólmanů. Plán je takový, že pokud se nepodaří sehnat silnou jedničku (a zatím to nevypadá), branka bude opět patřit brzy čtyřicetiletému Janu Laštůvkovi. Do pozice trojky by se měl posunout mladý Martin Hrubý, otázkou je role dvojky. O Radovana Murina je zájem v druhé lize, kde by pravděpodobně chytal pravidelně. Ale je rovněž možné, že Murin bude krýt Laštůvkovi záda a svolení k odchodu dostane dlouhodobý náhradník Viktor Budinský. Možná i proto dostal šanci v posledním utkání v Plzni. Jako projev respektu, poděkování za odvedené služby a možnost rozloučit se. Změnu by potřeboval služebně nejstarší hráč Jakub Pokorný, což asi cítí obě strany. O přestupu či hostování se jednalo už v zimě, zájem projevovala například polská Termalica. V létě by mělo být jasno, zvlášť když Baník lanaří Michala Frydrycha z Wisly Krakow. Brzy by mohl být příchod dotažen. Velký otazník nebo spíš vykřičník visí nad Lukášem Budínským. Pokud z něj Pavel Vrba neudělá čistokrevnou desítku á la Bořek Dočkal či dřív Daniel Kolář a nevymáčkne z něj čísla, bude asi lepší vzájemné trápení ukončit. Konkurence je velká. Baník - Bohemians: Je vyrovnáno! Zmatky v hostující defenzivě dokázal vytrestat Budínský, 1:1 Video se připravuje ...

ZA LEPŠÍM? Ladislav Almási (23, útočník) Filip Kaloč (22, záložník) Není to tak, že by Ladislav Almási s Filipem Kaločem měli automaticky namířeno pryč. To určitě ne, protože Baník jako jeden z mála klubů ve F:L není nucen prodávat. Ekonomicky je zdravý. Dokonce tak moc, že majitel Václav Brabec finančně pomáhá i mistrovské Plzni. Nicméně pravděpodobné je, že nabídky na slovenského reprezentanta a kapitána české jednadvacítky na Bazaly dorazí. Oba jsou v zajímavém věku, díky čemuž jsou společně se specifickým somatotypem atraktivním zbožím pro zahraniční celky. Jedno je jisté: rozhodně by to nebylo levné. Ostravský management v posledních dvou přestupových obdobích ukázal, že umí dobře a tvrdě vyjednávat. Stopera Patrizia Stronatiho prodal do maďarského Puskáse před rokem za zhruba milion eur (25 milionů korun) a útočník Yira Sor přestupoval v zimě do Slavie ještě za víc. Pokud by útočník a záložník zůstali, Slezané by ukázali ty nejvyšší ambice pro příští ročník. A Pavel Vrba by byl rád. Baník - Hradec Králové: Harazimova minela! Přihrál Almásimu, ten dal na 2:1 Video se připravuje ...

Z HOSTOVÁNÍ Tomáš Zajíc (25, útočník) Muhammed Sanneh (22, bek) Ondřej Šašinka (24, útočník) Roman Potočný (31, záložník) Ondřej Chvěja (23, záložník) Karel Pojezný (20, stoper) Denis Granečný (23, bek) Rudolf Reiter (27, záložník) Lukáš Cienciala (21, záložník) Muhamed Tijani (21, útočník) Jakub Bolf (24, záložník) Lukáš Kania (25, záložník) Jaroslav Harušťák (20, stoper) Josef Celba (27, bek) Adam Jánoš (29, záložník) Nejméně čitelná kategorie. Spadají do ní totiž jak šikovní mladíci, kteří sbírali cenné zkušenosti jinde, tak hráči, o které už Baník nemá zájem. Nicméně je s nimi (až na Adama Jánoše, kterému kontrakt končí za měsíc a hledá si angažmá) ještě smluvně vázán – a není jich málo. Klubu by pomohlo, kdyby jeho béčko po vzoru Olomouce postoupilo do profesionální druhé ligy. Odchovanci by nemuseli chodit jinam, nicméně zase se nabízí intenzivní spolupráce s blízkou Karvinou. Počítá se s tím, že Karel Pojezný se minimálně na start přípravy zapojí k áčku, u zbytku je otazník. Muhamed Tijani sice udělal velký progres v Táborsku, kde nastřílel devět branek, ale budoucnost v Ostravě si má údajně podmiňovat garantovanou minutáží ve F:L. A to může být problém, takže třeba dojde k transferu, dokud je silový útočník prodejný. Navíc není tajemstvím, že Pavel Vrba raději pracuje s Čechy a Slováky než s cizinci, což ztěžuje pozici i Muhammedu Sannehovi. Nepočítá se s Denisem Granečným, proto je na seznamu vytipovaných posil několik hráčů na levou stranu. Mimo jiné i proto, aby tlačili na zkušeného Jiřího Fleišmana a v budoucnu tam nevznikla díra. Například Eldar Šehič z Karviné, Alexandr Mojžíš z Ružomberoku, Michal Surzyn z Jablonce, Philip Azango z Trenčína či Roko Jureškin ze Seredi. Složité bude vyřešení budoucnosti zkušeného tria s nadstandardními smlouvami: Rudolfa Reitera, Tomáše Zajíce a Romana Potočného. Ondřej Šašinka by naopak mohl zůstat ve Slovácku, kde toho sice vinou zdravotních problémů neodehrál tolik, ale oboustranný zájem na pokračování je. Otázkou je, zda uherskohradišťský celek útočníka vykoupí (opci má), nebo hráč prodlouží smlouvu na Bazalech a o danou dobu se protáhne hostování. Gambijský obránce Muhammed Sanneh z Baníku si kryje míč • Foto ČTK / Vladimír Pryček