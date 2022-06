Rosický: Priske přinese víc analytiky, je silná osobnost. Jak nahradí Hložka?

Adrian Guľa, nebo Brian Priske. Jiná jména v posledních dnech Tomáš Rosický vzhledem k obsazení trenérského postu neřešil. Nakonec sportovní ředitel Sparty ukázal na dánského kouče, jenž působil v Midtjyllandu a naposledy vedl belgické Antverpy. „Nekoukal jsem na to, zda mluví česky, slovensky či anglicky, hledali jsme trenéra podle toho, jaké máme představy a co si od něho slibujeme,“ uvedl na středeční tiskové konferenci.

Jak se zrodil nápad přivést dánského trenéra do Sparty?

„Svižná akce to rozhodně nebyla, Briana dobře znám. Víme, co jsme hledali, a jak chceme hrát. Podle toho jsme vybírali trenéra. Sleduji ho od chvíle, kdy s Midtjyllandem vyhrál titul. Poté se přesunul do Antverp. Nicméně jsem věděl, že dokončí sezonu a z klubu odejde. Jakmile se otevřela možnost jej přivést, začal jsem to řešit.“

Byl kromě Briana Priskeho i jiný kandidát na post trenéra?

„Před týdnem jsem mluvil pouze s Brianem a Adrianem Guľou. Stejně jako mám úzký seznam hráčů na různé posty, mám i svůj okruh vytipovaných trenérů.“

Zahraniční kouč vedl Spartu i před pěti lety. Co se od doby Andrey Stramaccioniho změnilo a myslíte si, že česká veřejnost bude připravená jej přijmout?

„Čelit narážkám budeme vždycky. České prostředí je strašně konzervativní ke všemu novému. Dokážu si představit, že když se budeme bavit o datových věcech, které Brian bude chtít používat, budeme terčem posměchu. V Evropě je to přitom naprosto běžné. Podívejme se na Liverpool, který se datům dlouhodobě věnuje. O bod prohrál boj o titul, byl ve finále Ligy mistrů...“

Takže Sparta se ještě více ponoří do analytického přístupu?

„Určitě se budeme bavit o základních věcech jako je plánovaní, monitoring, testování hráčů… Je to o neustálém vzdělávání. Myslím si, že jsme v Česku stále pozadu. Spousty trenérů se má předešlá slova v jiném rozhovoru asi dotkla, ale rozhodně nemířím primárně na ně. Na druhou stranu třeba se někteří zamyslí a začnou na sobě víc pracovat a přijímat nové věci.“

Proč padla volba zrovna na Priskeho?

„Brian je pracovitý člověk se silnou osobností. Mohu prozradit, že byl vždy perfektně připravený na všechny situace a okolnosti, které jsme spolu probírali. Tím, že dříve byl profesionální fotbalista má navíc cit pro hráče, ale osobnost je rovněž velmi důležitá.“

Co přesně bylo předmětem diskuzí? Fanouška napadne, jak si třeba poradí v zimě na těžkém terénu ve venkovním utkání… Bude připravený?

„Přesně tohle jsme spolu řešili a chtěl jsem znát jeho reakce. Brian byl v klidu. Říkal, že v Dánsku je to dost podobné a je tak na takové podmínky připravený. Je to i o tom, abychom měli plán B a tým se dostatečně nachystal. Hráči holt budou muset dodržovat naše herní principy i za těžkých podmínek.“

V minulosti jste přivedl Václava Jílka, Václava Kotala, poté jste uvažoval o Michalu Bílkovi a přišel Pavel Vrba. Co spojuje všechny zmiňované trenéry se současným koučem a vizí Sparty?

„O minulosti se moc bavit nechci. Chci se dívat do budoucnosti. Na práci s Brianem. Ale naše vize je jasně daná, odvíjí se od moderního fotbalu: hrát rychle, mít rychlé hráče, držet balon, hrát kombinačně a organizovaně.“

Na co jste apeloval, aby trenér ve Spartě změnil?

„Důraz jsem na nic nekladl, chtěl jsem, aby trenér přišel se svojí filozofií. Přesně takový, jakého jsme si vyhlédli. Má za sebou práci v Midtjyllandu, což nám otevře nové obzory a věřím, že nás to zase o něco obohatí. Může to být velký přínos.“

Na druhou stranu herní styl oproti Pavlu Vrbovi bude poněkud jiný. Očekáváte, že si mužstvo bude chvíli zvykat?

„Souhlasím. I proto se budu snažit kolem Briana vytvořit úzký tým, který bude kooperovat, bude na jedné vlně a maximálně jej podpoří. Už teď vím, že bude mít svého analytika, protože je to pro něho klíčová věc. Bude mít velké slovo v oblasti přestupů, vyhodnocování hráčů či fyzické přípravy. To je jednoznačné.“

Změní razantně kádr?

„Budou určité změny, přijde do týmu čerstvý vítr, změní se atmosféra. Ale je to jednoduché - kdo se nepodvolí tomu, co chce trenér, nemůže hrát.“

Z týmu odejde Adam Hložek, který byl v uplynulých sezonách klíčovým hráčem Sparty. Už víte, jak jej nahradíte?

„Je mi to samozřejmě líto, ale takový je fotbal. Adam přestup do zahraniční potřebuje. Očekávám, že transfer určitě proběhne. Nicméně si od týmu slibujeme to samé co dosud. Víme, že Adama nenahradíme kus za kus. Byl to nejlepší hráč ligy a nikdo se mu ani nepřiblížil. Budeme ho chtít nahradit týmovou prací. Otevře se nový prostor, jiní hráči dostanou šanci se ukázat. Ale rozhodně to není, že někdo přijde a vyloženě bude muset nahradit Adama.“

Jak je na tom kádr s angličtinou?

„Je to věc, kterou určitě řešíme. Bavíme se o tom nějaký čas, chceme kolem Briana vytvořit dobrý tým, aby hráči dostávali přesné informace. Na druhou stranu máme hodně mladých hráčů, střední generaci a kluky, kteří v cizině hráli. Nicméně mladí na tom díky sociálním sítím a různým playstationům nejsou vůbec zle (směje se). Myslím si, že jim rozhodně prospěje, když budou komunikovat anglicky.“