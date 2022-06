Suchomel o Spartě i zlomové sezoně: Úlet se sudím? Potrestal jsem se

Na podzim v druholigovém béčku, na jaře už v A-týmu Sparty. A hned coby aktér největších zápasů přímo na hřišti. Někdy vlevo, jindy vpravo. Obránce Martin Suchomel (19) zažil turbulentní sezonu, která velmi slušně odšpuntovala jeho profesionální kariéru. Závěr ročníku ovšem pokazilo finále MOL Cupu, kde (nejen on) vyhořel. Výkonem i chováním. Spraví Suchomelovi dojem sobotní dodatečná pozvánka do reprezentační jednadvacítky pro duel s Andorrou?

Zajímavý krajní bek, zdravě sebevědomý mladý muž. Martin Suchomel ukázal ve středu v Líšni, kde reprezentace do 20 let porazila Chorvaty hladce 3:0, obě tváře. Nejdřív na trávníku a následně i při rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz na útulném brněnském stadionku, kam zavítalo 1 425 diváků.

Utkání proti Chorvatům vypadalo z české strany jednoduše, mohli jste jim dát i bůra...

„Protože jsme byli výborně připraveni, čtyři dny jsme opravdu kvalitně trénovali. Diktovali jsme tempo hry, byli důraznější v zakončení i soubojích a efektivně trestali jejich chyby.“

Co vás čeká teď? Dovolená?

„Úplně hotovo ještě nemám, s pár klukama jsme v širším kádru jednadvacítky pro utkání s Andorrou. Třeba se tam někdo z nás podívá. Takže teď máme individuální plán, který musíme plnit, a v sobotu se dozvíme, kdo se připojí o kategorii výš. Pro mě by to bylo skvělé, reprezentovat Česko na mezinárodní úrovni je vždycky čest.“

Klubovou sezonu už nicméně můžeme zhodnotit teď. Začal jste ji v béčku Sparty a končil v áčku. Jaké to bylo?

„O něčem takovém jsem před rokem vůbec nesnil. Šel jsem do béčka s tím, že se jdu poprat o místo v základní sestavě. To se mi povedlo, na podzim jsem odehrál takřka všechno. V lednu jsem šel do přípravy s A-týmem a dokonce jsem na jaře odehrál pět utkání od začátku.“

A ne ledajakých...

„No, na chycení pro mladého kluka to utkání moc nebyla... (úsměv) Ale myslím, že jsem obstál. Budu dál pracovat, abych zůstal v kádru a vydobyl si základ i v áčku.“

Bylo složité mentálně se nachystat hned na derby proti Slavii, pak na Partizan a finále poháru? Myslím to tak, jestli jste si neříkal, že to na rozjezd nejdřív chtělo třeba Karvinou...

„Upřímně? Extra těžké to pro mě nebylo, protože mám svého mentálního kouče Martina Hrazdila. A ten mi pomáhá. Spolupracujeme od doby, co jsem přišel do béčka, takže ostrý start v áčku mi úplně vyhovoval. I pan Tomáš Rosický mi říkal, že právě takhle velké zápasy rozjíždějí kariéry. Snad se bude i u mě dát jednou říci, že to byla pravda. Budu dál makat.“

Který zápas byl nejtěžší?

„Asi úplně ten první, to znamená pražské derby. I tím, že jsem už v páté minutě dostal žlutou kartu. Ale ona fakt nebyla, přísahám, že jsem se ho (Alexandra Baha) nedotknul. A těžké samozřejmě bylo i finále poháru. Před utkáním jsem to úplně nepociťoval, ale teď zpětně musím říct, že se mi to nepovedlo. Udělal jsem chybu, ale posílí mě to. Už takovou hloupost neudělám.“

Řešila se nejen chyba při bránění a penalta, ale hlavně vaše následné chování vůči rozhodčímu. Bylo totálně za hranou. Souhlasíte se mnou?

„Samozřejmě. Taky jsem pak nad tím hodně přemýšlel. Ve fotbale by se něco takového vůbec nemělo stávat, nechoval jsem se adekvátně. Byla to moje chyba, za kterou jsem se sám hodně potrestal. Tomu věřte. Už se to nestane, to můžu slíbit.“

Slovácko - Sparta: Suchomel poslal k zemi Kalabišku, penalta!

Ještě máte v hlavě prohrané finále?

„Hodně... Cítím to pořád, ale jedeme dál. Další sezona je před námi a půjdeme do ní s cílem vyhrávat.“

A taky s novým trenérem. Jak vnímáte velké změny na Letné?

„Myslím, že anglicky umím slušně, to by neměl být problém. Ale dánštinu neovládám. (smích) Uvidíme, věřím, že nám to pomůže, že zvládneme hned začátek sezony a dobře se nastartujeme, abychom pak splnili jasně dané cíle.“

Přibudou vám však konkurenti: levý bek Jaroslav Zelený a pravý bek Jan Mejdr.

„Nevadí, ke kariéře to patří. A sice to zní jako fráze, ale konkurence je opravdu důležitá. Poznal jsem to za tu chvilku v áčku, jedině tak se rozvinete dál. Bez ní usnete na vavřínech, protože se neposouváte. Dřina jde automaticky dolů, když víte, že máte něco jistého.“

Nemrzí vás, že končí kouč Michal Horňák?

„Začíná další životní i fotbalová kapitola. Pan Horňák je super, jsem mu vděčný za obrovskou šanci. Nicméně teď musím novému trenérovi ukázat v přípravě, že na to mám a že jsem schopen hrát v základní sestavě.“

Překvapil vás rychlý přesun Pavla Vrby do Baníku?

„Tohle bych radši nekomentoval, nezlobte se...“ (úsměv)