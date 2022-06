Odchod opory Slavie se blíží. Bah přijel do Lisabonu podepsat smlouvu na 5 let

I přes spekulace o zájmu klubů z Premier League a bundesligy, o nichž v posledních dnech informovala média v Anglii a Dánsku, se novým domovem Alexandera Baha už jistě stane Benfica. Portugalští novináři dostali v pondělních odpoledních hodinách zprávu, že dánský bek dorazil do Lisabonu, kde má brzy podepsat pětiletou smlouvu. Mělo by to stát osm milionů eur plus bonusy.