Priske si staví realizační tým! Na Letnou míří vyhlášený kondiční trenér

V minulém týdnu byl oficiálně jmenován hlavním trenérem Sparty, Brian Priske dorazil do Prahy osamocen. To se ale bude velmi brzy měnit. Podle zpráv z Dánska by se měl prvním asistentem kouče stát Thomas Nörgaard, zdroje redakce iSport.cz pak hovoří o tom, že by měl na Letnou zamířit rovněž uznávaný kondiční trenér Christian Clarup, jenž posledních devět let působil v Midtjyllandu.