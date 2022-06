Talent z Göteborgu v merku Slavie. Útočník už údajně jedná v Praze

Fotbalový útočník Václav Jurečka přestoupil do Slavie, probojoval se i do reprezentace • Pavel Mazáč / Sport

Fotbalový útočník Václav Jurečka přestoupil do Slavie, probojoval se i do reprezentace • ČTK / Glück Dalibor

Fotbalový útočník Václav Jurečka přestoupil do Slavie, probojoval se i do reprezentace • Pavel Mazáč / Sport

Jeden z největších švédských ofenzivních talentů do Slavie? O tom se teď má jednat. „Sešívaní“ mají v merku Oscara Vilhelmssona, osmnáctiletého útočníka IFK Göteborg, jenž svůj první gól za áčko dával už v patnácti letech. Informaci serveru iSport.cz a deníku Sport předali švédští novináři s tím, že hráč má být touto dobou v Praze přítomen jednáním.

Tyto zprávy se během úterního odpoledne a večera začaly objevovat na sociálních sítích. Ve zkratce: Oscar Vilhelmsson, osmnáct let, útočník, 188 centimetrů, působiště IFK Göteborg.

V základní sestavě švédského mužstva se pravidelně objevuje od loňského září, tedy od svých sedmnácti. Zatím je jeho bilance velmi útlá, ve 27 ligových startech vstřelil čtyři branky.

Za áčko ovšem poprvé skóroval už ve svých patnácti letech, v domácím poháru pomohl porazit Astrio 4:0.

„Je považovaný za obrovský talent, jehož skautovaly i celky z Itálie a dalších velkých lig. Podle našich informací má ale v tuto chvíli velmi blízko do Slavie, která by za něj mohla se všemi bonusy zaplatit částku přesahující jeden a půl milionu eur,“ řekl Sportu Michael Wagner z listu Aftonbladet. V přepočtu asi čtyřicet milionů korun, tedy zhruba tolik, co stál před rokem a půl dánský obránce Alexander Bah, jenž už patří Benfice.

Slavia má zatím v útoku alespoň čtyři varianty pro příští sezonu: nadějného reprezentanta Daniela Filu, Yiru Sora, posilu Václava Jurečku, Ivana Schranze a Stanislava Tecla. Pro osmnáctiletého hráče by tak šlo o velkou konkurenci.