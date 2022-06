Conde pořád s otazníkem. Poptávka je, přiznal Grygera námluvy z Belgie

Cheick Oumar Conde nepřestoupil ze Zlína nakonec do Sparty, ale ani do Slavie. • Michal Beranek / Sport

Letní klasika ve Zlíně. Minimum změn v kádru, prodlužování smluv (tentokrát Procházka, Vukadinovič, Fantiš), pár odchodů, skromné příchody. Tentokrát je ale jedna zásadní věc jinak. Po odchodu mecenáše Fastavu se intenzivně hledá nový titulární sponzor. „Hodně jezdím do Prahy, jedná se. Věřím, že do začátku přípravy, anebo během jejího prvního týdne bude jasno,“ nastínil Zdeněk Grygera, druhý muž klubu.

Nejde jen o peníze do rozpočtu. Také se dolaďuje užší forma spolupráce se společností, která by mohla na Moravu poslat v blízké budoucnosti některé zajímavé zahraniční fotbalisty. „Je to varianta. Už jsme se dvakrát sešli a máme potřetí,“ uvedl viceprezident klubu, z jehož názvu po deseti letech zmizí vsetínská developerská firma Fastav. Buď se v ní objeví jméno nového partnera anebo půjde do sezony klub jako FC Zlín.

SESTŘIH: Zlín – Jablonec 1:1. Remíza Severočechům stačila, parádní trefa kapitána Procházky Video se připravuje ...

U mužstva zůstal po dvanáctém místě trenér Jan Jelínek, jenž dostane za úkol vyhnout se skupině o záchranu. Klub chce být ambicióznější, netřepat se o život v nejvyšší soutěži. K tomu ale budou potřeba posily. Dosud se nikdo nový neobjevil. Po skončení smlouvy naopak odešel důležitý stoper Lukáš Vraštil. „Dostal velmi výhodnou nabídku z Olomouce,“ sdělil Grygera. Podobnou mu v daný moment dát nemohl. Dál už se nepočítalo se zkušeným univerzálem Róbertem Matejovem, který se podle informací deníku Sportu dohodl s nováčkem z Brna.

V jednání je naopak návrat krajního záložníka Lukáše Bartošáka z Karviné. Ten se prý rozhoduje mezi Sigmou a Zlínem, odkud předloni přestoupil do Slezska. Po sestupu určitě v karvinském kádru nezůstane, doběhla mu smlouva. Pravděpodobnější je, že se po dovolené připojí k Jelínkově partě. Konkrétní rokování však obě strany teprve čekají.

Zlín - Liberec: Condeho nůžky z malého vápna zastavil Knobloch Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Zlínský tým začíná přípravu až 20. června. Příští týden budou probíhat tréninky na dálku. Vypadá to, že i s Condem, jehož případný transfer se může táhnout delší dobu. „Pro hráče a jeho sportovní rozvoj by bylo ideální, kdyby se posunul dál,“ podotkl Grygera. „Ale musíme pracovat i s tím, že zůstane,“ dodal.

Nemění se brankářská sestava Matej Rakovan, Stanislav Dostál, Jan Šiška. Po vážnějších zraněních se začnou zapojovat do tréninku záložníci Marek Hlinka s Davidem Tkáčem. „Určitě bude i nějaký příchod,“ uklidňoval příznivce Grygera, jenž nepřipravil pro tým žádné zahraniční soustředění. Prioritou je sehnání financí do rozpočtu, který utrpěl odchodem Fastavu.

Příchody

Nikdo

V jednání

Lukáš Bartošák (31), záložník - Karviná

Odchody

Lukáš Vraštil (28), obránce - Olomouc

Róbert Matejov (33), obránce - Brno

Rudolf Reiter (27), záložník - Baník (konec hostování)

Martin Nečas (23), záložník - Slovensko? (konec smlouvy)

V jednání

Cheick Conde (21), záložník - Belgie