Našlo Slovácko druhého Jurečku? Řeší se Brandner, nedohodl se v Dynamu

Typologicky by mohl být příbramský odchovanec opravdu náhradou za nejlepšího střelce týmu Jurečku, který odešel po životním ročníku jako volný hráč do Slavie. Brandner je schopen nastupovat na křídle i na hrotu útoku či pod ním. Má rychlostní i střelecké předpoklady. Nejlépe mu vyšla předminulá sezona, v níž nastřílel šest branek. V té poslední už se trefil jen jednou. V nejvyšší soutěži oblékal kromě dresu Dynama i barvy Příbrami a Dukly Praha.

V Českých Budějovicích podle všeho pokračovat nebude, neboť se s klubem rozchází ve finanční náplni smlouvy. Ovšem úplně uzavřené to ještě není. Každopádně samotný hráč je nakloněný přestupu do Uherského Hradiště. Na jihu Čech působil tři roky a chce změnit prostředí.

Kouč Svědík by novou posilu rád viděl na tréninku co nejdříve. A nejen Brandnera. Na seznamu, který předal vedení, má například i Micka van Burena ze Slavie, Michala Trávníka ze Sparty či Petra Mareše z lotyšského RFS Riga. „Sám vím, že kromě hráčů, které musíme nahradit, je potřeba ještě zkvalitnit kádr a někoho dalšího přivést, abychom ty soutěže zvládli,“ uvedl trenér čtvrtého celku minulé sezony.

„Vedení by to mělo vnímat, jsme zodpovědní za koeficient. Jeho reakce bude velmi důležitá. Doufám, že nám jde o společný cíl. Práce mi musí dávat hlavu a patu,“ vnímal náročný podzim v širších souvislostech.

Zároveň chápal, že ne všichni vytipovaní borci mohou dorazit do přípravy ihned. „Leckteré smlouvy běží do třicátého června. Pak je to na dohodě, jestli hráč bude moct přijít dřív, nebo ne,“ podotkl.

Tohle je případ i Brandnera, který má do Svědíkova celku podle všeho nejblíže ze všech vyhlédnutých posil.