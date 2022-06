Ligové grémium: Lex Šádek, konec zmatků s béčky i změna u karet

Ligové grémium přineslo několik změn, projděte si přehled • FOTO: koláž iSport.cz Do druhé ligy od příští sezony naskočí tři béčka: Sparty, Slavie a Olomouce. Ovšem z hlediska přímého postupu mezi elitu či do baráže se bude dělat, jako by nebyla. Až na výjimky… Rozhodlo o tom ligové grémium, tedy všechny kluby první a druhé nejvyšší soutěže. A novinek je víc. Které?

Tabulka bez béček, i když… Ve skončené sezoně na to řády nepamatovaly a hrozilo, že to ovlivní závěr ročníku. Kdyby Sparta B obsadila jednu z prvních tří příček druhé ligy, baráž by se scukla na ze dvou na jeden duel. Proto si profesionální kluby odsouhlasily změnu. „Kdybychom to neudělali, za jistých okolností by nemohl nikdo postoupit, sestoupit, ani hrát baráž,“ uznal ředitel soutěží Tomáš Bárta. Nově se po třicátém kole druhé ligy vytvoří tabulka bez tří rezervních týmů a tři nejvýše postavené týmy – takže teoreticky třeba čtvrtý, pátý a šestý tým – si mezi sebou rozdělí postupové role. Nejvýše postavený postoupí přímo, další dva půjdou do baráže. Nejnižší druholigová příčka, z níž se dá přímo postoupit mezi elitu, je šesté místo. Pokud mezi první šestkou nebude tým schopný či ochotný postoupit, nepostoupí – a logicky ani nesestoupí – nikdo. Nová pravidla pamatují i na tu možnost, že na 14. až 16. místě (tedy sestup a baráž) nejvyšší soutěže skončí právě některý z týmů, které mají o patru níž rezervu. Pro tento ročník tedy Sparta, Slavia a Olomouc. Pokud by zároveň béčko obsadilo jedno z prvních tří míst druhé ligy, do tabulky se v takovém případě počítá. Varianty jsou následující: Áčko skončí 16., béčko vyhraje. Pak áčko zůstává v lize. Áčko skončí 14. nebo 15., béčko vyhraje. Áčko i v tomto případě zůstává v lize, ovšem hraje se jenom jedna baráž. Áčko skončí 16, béčko druhé nebo třetí. Béčko pak hraje baráž. Pokud ji vyhraje, zůstává áčko v v první lize. Pokud ji prohraje, jde áčko do druhé ligy a béčko do ČFL či MSFL. Áčko skončí 14. nebo 15. a béčko druhé nebo třetí. Áčko jde do baráže, béčko toto právo ztrácí. B tým Slavie míří do druhé ligy • Foto SK Slavia Praha

Lex Šádek aneb Z hřiště ven! Adolf Šádek, ovšem nejenom on, rád stojí mezi střídačkami. Třeba proto, že si povídá s rozhodčími. Od příště už to nebude možné. „Vzniklo nové ustanovení o pohybu členů vedení klubu v prostorách hřiště,“ říká Tomáš Bárta. Tito lidé musí nejpozději deset minut před utkáním opustit hřiště, což obnáší nejenom hrací plochu, ale i veškeré prostory k němu přiléhající. Týká se to i poločasové přestávky. Vrátit se smějí až pět minut po posledním hvizdu. Na dodržování opatření, které se netýká případných ceremoniálů, bude dohlížet delegát LFA. Adolf Šádek s koučem Plzně Michalem Bílkem při zápase se Spartou • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Jiné tresty za žluté karty Ještě v předminulé sezoně platilo: Čtyři žluté, stopka na jeden zápas. Další čtyři žluté, stopka na dva zápasy. Pak na tři, případně na čtyři. To se změnilo příznivějším směrem pro hráče a v posledním ročníku už po každé čtveřici stáli právě jeden zápas. „Zmizí tak obava, že by v nadstavbové části někteří hráči vůbec nemohli nastoupit,“ vysvětluje Tomáš Bárta. Aktuální změnou je, že se ruší tzv. vykupování z karetního trestu po skončení základní části. Jinými slovy, před nadstavbou si nemůžete zaplatit beztrestnost. Co si hráč či jeho klub zaplatit mohou, je zrušení přenosu trestu do dalšího ročníku. Za žluté karty se mění disciplinární tresty • Foto Michal Beránek/Sport

Druhá liga se světly a vyhříváním Kluby druhé ligy si budou muset našetřit. Od sezony 2024/2025 pro ně platí povinnost mít umělé osvětlení a od sezony 2027/2028 dokonce povinnost vybudovat umělé vyhřívání. Na některých druholigových stadionech vyhřívání je, na dalších nikoli • Foto Michal Koštuřík (Sport)

Až jedenáct náhradníků Až dosud mohlo sedět na lavičce nanejvýš sedm náhradníků. Jejich počet se navýší na jedenáct. „Je to po vzoru některých zahraničních soutěží,“ vysvětluje Tomáš Bárta. Pravidlo platí pouze pro první ligu. Tři stadiony – Bohemians, Zlín a Liberec – musí za tím účelem udělat úpravy laviček. Na lavičkách přibydou místa • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Poslední dvě kola v různý čas V základní části se dosud 29. a 30. kolo hrálo z důvodu regulérnosti ve stejný čas. Nově to být nemusí. „Pokud nepůjde o exponované zápasy, může vedení ligy rozhodnout, že se nebude hrát ve stejný čas,“ říká Dušan Svoboda, šéf LFA. To s sebou nese i možnost případně pokrýt všechna utkání systémem VAR, což při osmi souběžných utkáních nebylo technicky reálné.

Kalibrovaná čára. Za dva, za čtyři roky? Milimetrové ofsajdové spory umí vyřešit jenom kalibrovaná čára. Ani VAR si s nimi neporadí, v takovou chvíli proto zůstává v platnosti rozhodnutí asistenta od postranní čáry. A v nejbližší době to tak i zůstane. „Nejsem schopný říct datum, kdy budeme mít kalibrovanou čáru. Je to na obzoru, ale jak je ten obzor daleko, to nevím,“ tvrdí Dušan Svoboda. „Není to tak, že dokoupíme upgrade řešení, které máme teď. Jedná se o kompletně nové řešení. Nemyslím, že tu nebude nikdy, deset let asi čekat nebudeme, ale jestli to bude za dva nebo čtyři roky, to nevím.“

Vysílací práva jsou u ÚOHS Minulé Ligové grémium proběhlo v únoru a bylo třaskavé. Jaroslav Tvrdík na něm vyvolal diskusi o televizních právech, která jsou z jeho pohledu špatně zobchodovaná. Pragosport za ně dává lize 150 milionů korun ročně. Slávistický boss se poté obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s žádostí o prověření, zda současná praxe neodporuje antimonopolním pravidlům. A úřad skutečně věc prošetřuje. „Vyžádali si info, bude to podle mě trvat ještě měsíce,“ odhaduje Dušan Svoboda. Rozhodnutí o příštím kupci směřuje k tendru. Tvrdík už před časem přišel se zájmem BPA či zahraničních subjektů Saran Group a Aser Ventures. „Ano, směřuje to k tendru. Ale pouze za předpokladu, že budou zájemci. Když si vzpomenete na situaci před několika lety, tak na konci dne nikdo do té hry nevstoupil. Doufejme, že teď to bude jinak,“ říká Svoboda. Pragosport je nyní údajně přípraven nabídnout roční plnění ve výši 300 milionů, tedy dvojnásobek současné smlouvy.