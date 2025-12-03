Předplatné

Změny hodnot hráčů v iSport Fantasy před 18. kolem: Darida, Kušej či Tanko

Pomoci s těžkým rozhodováním mohou změny hodnot vybraných fotbalistů
Tomáš Chorý slaví gól proti Slovácku
Tom Slončík se raduje z gólu proti Jablonci
Štěpán Chaloupek odehrává míč
Abdullahi Bewene v souboji s Abdullahim Tankem
Adam Papoušek
iSport Fantasy
Do zimní přestávky Chance Ligy zbývají už jen dvě kola a iSport Fantasy samozřejmě nespí. Opět přináší aktualizaci cen u vybraných hráčů. Dnes se to dotklo devíti fotbalistů, sedmi z nich byla hodnota zvýšena, zatímco zbylým dvěma snížena. O koho se jedná?

Emmanuel Ayaosi (Z, Karviná)

Jednadvacetiletý záložník navázal na úspěšné 16. kolo, když o víkendu proti Zlínu zapsal dvě asistence a Trenérům přinesl výborných 9 bodů. Za poslední dvě kola jich nasbíral 27, přesto mu stále důvěřuje jen 1,4 % Trenérů.

Štěpán Chaloupek (O, Slavia Praha)

Obránce pražské Slavie se stal stabilním členem základní sestavy a je to znát i na jeho produkci. V posledních čtyřech kolech nasbíral vynikajících 29 bodů. Chaloupka vlastní 5,9 % Trenérů.

Abdullahi Tanko (Ú, Pardubice)

Východočeský celek o víkendu šokoval. Na Letné totiž zvítězil 2:4. Výrazný podíl na tom měl Abdullahi Tanko, který asistoval na dvě branky a nasbíral excelentních 10 bodů. Tanka vlastní 1,1 % Trenérů.

Tomáš Koubek (B, Slovan Liberec)

Zkušený brankář o víkendu vychytal čtvrté čisté konto v řadě. Tomáš Koubek má na kontě už 72 bodů a je momentálně čtvrtým nejproduktivnějším brankářem iSport Fantasy. Jedničku Liberce v týmu má 22 % Trenérů.

Tom Slončík (Z, Hradec Králové)

Ve vynikající formě pokračuje Tom Slončík. O víkendu proti Jablonci vstřelil obě branky zápasu a s 15 body se stal nejproduktivnějším hráčem kola. Za poslední tři kola nasbíral 33 bodů. Slončíka vlastní 4,9 % Trenérů.

Vladimír Darida (Z, Hradec Králové)

Kdo si stále do sestavy nepořídil Vladimíra Daridu, pravděpodobně lituje. Zkušený záložník je totiž už jen bod za Lukášem Provodem - nejproduktivnějším hráčem dosavadní sezony. Daridu má koupeného 25 % manažerů.

Michal Hlavatý (Z, Slovan Liberec)

Liberec je v laufu, to ovšem neplatí o Michalu Hlavatém. Alespoň z pohledu iSport Fantasy. Za posledních šest kol nasbíral pouhé 2 body. Nepřekvapí tedy, že Hlavatého popularita klesla na 11 %.

Tomáš Chorý (Ú, Slavia Praha)

Vysoký útočník o víkendu opět potvrdil, proč je útočníkem číslo jedna ve Slavii. Proti Slovácku se opět střelecky prosadil a navíc vybojoval penaltu. Za poslední čtyři kola nasbíral 38 bodů. Chorého vlastní 23 % Trenérů.

Vasil Kušej (Z, Slavia Praha)

Jistota na body je pryč. O tom už nelze pochybovat. Vasil Kušej za posledních šest kol nasbíral pouhé 4 body. I proto výrazně klesá jeho popularita každým dnem. Momentálně se Kušej těší 58 % vlastnictví.

