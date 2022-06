Krmenčík na cestě do exotiky. Jakarta potvrdila posilu, chtěl ho trenér

Michael Krmenčík je na cestě do stejného klubu jako Ondřej Kúdela • Pavel Mazáč (Sport)

Český útočník Michael Krmenčík (vpravo) se svým agentem Danielem Smejkalem na cestě do indonéské Jakarty • Instagram Michaela Krmenčíka

Nové angažmá českého útočníka se rozkrylo. Michael Krmenčík (29) přestoupil do indonéského klubu Persija Jakarta. Český reprezentant kývnul na nabídku z Asie a už došlo i k oficiálnímu potvrzení transferu. „Jsme na cestě do Indonésie,“ potvrdil pro iSport.cz hráčův agent Daniel Smejkal. V klubu od léta působí také český obránce Ondřej Kúdela.

Deník Sport a server iSport.cz na konci minulého týdne informoval o tom, že Krmenčík jedná s Jakartou. Dohoda se velmi rychle proměnila v přestup a indonéský klub ve středu večer oficiálně oznámil novou posilu. „Poptávali útočníka, byli jsme ve správný moment na správném místě,“ přiblížil hráčův agent Daniel Smejkal, šéf agentury IFM-M. „Jednání byla velmi složitá, ale nakonec se s Bruggami povedlo dohodnout na přestupu.“

Jednání o Krmenčíkově transferu rychle zamířilo do finiše, brzy dojde k oficiálnímu podepsání kontraktu. Český útočník už je na cestě do Indonésie, kde kývl na exotické angažmá po neúspěšné sezoně ve Slavii. Do belgických Brugg, kde mu běžela ještě rok platná smlouva, se po hostování v pražském klubu vracet nechtěl, a tak spolu se svým agentem hledali nové působiště.

Zajímavá nabídka přišla velmi rychle od Jakarty, která v nedávných dnech dokončila příchod jiného českého reprezentanta Ondřeje Kúdely. K oběma transferům pomohl Feras Ali, Smejkalův partner na exotické destinace, který pomáhal i s transferem někdejšího stopera Slavie.

„Michael chtěl co nejdál od domova, líbila se mu exotika. První kontakt proběhl někdy před měsícem, v posledních dnech to nabralo rychlý spád. Sháněli stopera a útočníka, líbila se jim Michaelova typologie,“ přiblížil Smejkal.

Jakarta původně do svých řad lákala plzeňského střelce Jeana-Davida Beauguela, nakonec však sáhla po jiném forvardovi, který je též spojen s úspěchy v plzeňském dresu. Krmenčík zaujal německého kouče Thomase Dolla, jenž před Jakartou působil v Borussii Dortmund nebo v řeckém PAOKu, kde odehrál plzeňský odchovanec povedené hostování.

Pro Krmenčíka půjde o třetí zahraniční angažmá, poprvé si vyzkouší fotbal mimo Evropu. V belgických Bruggách, kde po přestupu z Plzně podepsal v lednu 2020 tříapůlletou smlouvu, se neprosadil podle svých představ. Poté působil v řeckém PAOKu, kde se mu na hostování dařilo mnohem lépe a mimo jiné zde rozhodl finále domácího poháru.