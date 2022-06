Vlkanova volí cizinu. Kapitán Hradce chce odejít, ve hře je tým z USA

V lize nastřádal osm gólů a stejný počet asistencí. Tenhle výkon ho vykopl až do reprezentace, v jejímž dresu debutoval v Portugalsku. A také k zájmu mocných. Přes jednání se Slavií i Plzní – a lehké oťukávání od Sparty – zůstává Adam Vlkanova hráčem Hradce Králové.

Jeho plány jsou přitom diametrálně odlišné. „Mám to prostě v hlavě nastavené tak, že chci z Hradce odejít a posunout se zase o kus dál. Za rok mi končí smlouva, kluby by za mě teď aspoň něco dostal. Pokud to nedopadne, nezbývá mi nic jiného než zůstat. Ale já pořád doufám, že něco vyjde,“ netají. Tuto ideu se od něj dozvěděli také šéfové Richard Jukl a Jiří Sabou i kouč Miroslav Koubek.

Jeho cesta