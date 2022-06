Gabriel vyměnil Spartu za Hradec: Táta je motivace, ale zároveň cítím tlak

Letenský kolos zatoužil po pracantovi Janu Mejdrovi. Do Hradce Králové poslal 13 milionů korun a na přestup člena kádru národního mužstva do jedenadvaceti let Adama Gabriela, syna bývalého reprezentanta.

Táta kopal Bundesligu, se Spartou má čtyři tituly. Nyní cepuje syny, dvojčata Adama se Šimonem. Klan Gabrielů se chystá na další průnik mezi českou fotbalovou smetánku.

Jedenadvacetiletý Adam přestoupil ze Sparty do Hradce Králové, čeká se, že nahradí jezdce na pravé straně Jana Mejdra. Doma byl přesun z Letné do skromnějších podmínek - samozřejmě - téma.

Co říkal táta Petr?

„Bylo to dost rychlé, ale pro nás doma je cílem vždycky hrát. Táta nikdy neuznával moc cestu toho, že budete v dobrém klubu, kde sedíte, jak on říká na laminátu. On si to taky zažil, byl na Žižkově, měl postupnou cestu do Sparty, pak šel zase výš, pak zase níž kvůli zraněním.“

Co vám to říká?

„Ono to je o vzestupech a pádech. Já Hradec určitě jako nevnímám jako krok zpátky. Jsem mladý, takže si myslím, že to může být právě ten start, abych se jednou dostal hodně vysoko.“

Je pro vás táta, bývalý reprezentant, motivace?

„S bráchou ho samozřejmě vnímáme jako hráče, co zažil ty nejlepší turnaje, bavíme se o Euru. Hrál v Bundeslize, kdo dneska z českých hráčů tam hraje? Je to pár hráčů oproti dřívějším dobám. Motivace to je, ale zároveň i určitý tlak.“

V čem?

„Protože ho máme jako vzor. Když vidím, jak se mu daří v podnikatelské dráze, možná ještě víc než na hřišti… Tak si říkám, jestli bude se mnou jednou spokojený, no. Je to takové sporné.“

Zasahuje vám a bráchovi do kariéry?

„Samozřejmě nám dal hodně rad a pomáhá nám. Žije tím s námi. Ale zase ví, kde je hranice, kdy do čeho sahat a nesahat. Takže vždycky říká, že to je jenom na nás, jak budeme trpěliví. Že ne všechno musí hned vyjít. Jen nám říká, že je to o pracovitosti, protože si zažil své.“

Nebyl přesun do Hradce překvapivý?

„Bylo to docela rychlé, protože ke konci druhé ligy v béčku Sparty jsem si myslel, že budu v týmu pokračovat. Jenže pak se inicioval přestup Jana Mejdra a já jsem věděl, že zájem v áčku o mě úplně není. Neměl bych herní vytíženost, tak jsme se dohodli na tom, že uděláme přestup. Přišlo mi to jako nejlepší varianta pro mě i pro Hradec.“

Klan Gabrielů

Petr Gabriel - táta

Za rok mu bude padesát. Kopal za Spartu, s níž má čtyři tituly, i v Bundeslize, zahrál si na Euru 2000. Smutně se „proslavil“ zraněním spoluhráče Vladimíra Labanta.

Adam Gabriel - syn

V jedenadvaceti přestoupil ze Sparty do Hradce, na Letné my bylo naznačeno, že to bude rozumné. Má nahradit Jana Mejdra, kometu minulé sezony, posilu Sparty.

Šimon Gabriel - syn

Adamovo dvojče se snažilo prosadit v Plzni, ale bylo mu řečeno, že si má hledat angažmá. Poslední rok strávil na Žižkově, byl u sestupu z druhé ligy.