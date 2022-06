Brabec jako Kuchta, měnil pražská „S“: Hodně nenávisti! Jsem na něj zvědavý

Před dvanácti lety udělal stejné rozhodnutí jako Jan Kuchta. Také Erich Brabec, jeden čas dokonce kapitán Slavie, odešel do Sparty. Přesun to byl o to peprnější, že v té době seděl v letenské kabině Tomáš Řepka. S ním si to sedlo, s fanoušky – z obou táborů - už to bylo horší. „Přestal jsem číst různé komentáře, jinak bych se z toho dočista zbláznil,“ popisuje stoper, který nakonec bral se Spartou titul. Stejně jako předtím dvakrát ve Vršovicích.

Jan Kuchta se nevrátil do Slavie, skočil po nabídce Sparty. Vy máte odžitý podobný příběh. Vzpomněl jste si?

„Ano. U mě to bylo také po půl roce jako u Honzy. Také po dvou titulech. Kuchtič je nyní hodně na očích, obzvlášť po povedeném vystoupení v národním týmu. Jsem na něj zvědavý, jak se s tím popasuje.“

Zavzpomínejte na váš příběh z přelomu roku 2009 a 2010.

„Tehdy jsem podepsal tříletou smlouvu ve Slavii, byť jsem měl docela zajímavé nabídky ze zahraničí. Ovšem kvůli lidem ve Slavii jsem zůstal a ti samí lidí mě pak vyhodili... Po posledním zápase sezony jsem se od trenéra Karla Jarolíma dozvěděl, že se mnou nepočítá. Byl to pro mě šok. Byl jsem ještě na utkání reprezentace, hráli jsme s Maltou, jediný zápas Franty Straky. Po něm jsem se definitivně dozvěděl, že ve Slavii končím. Vypuklo šílenství. Řešil jsem, co bude dál. Vybral jsem Turecko, byť jsem se po angažmá v Kayserisporu zařekl, že do Turecka už nepůjdu. Jenže mně to dávalo smysl. Ankaraspor jsem si pořádně proklepl. Byl tam německý trenér, klub byl velmi dobře zajištěný, vlastnil jej starosta. Nicméně to dopadlo špatně. Během podzimu byly v Ankaře problémy, starosta se kvůli volbám rozhodl koupit druhý klub a do toho jsem dostal nabídku ze Sparty.“

A následovaly hodiny a hodiny rozhodování…

„To víte, že jsem o tom přemýšlel. Byl jsem dva roky ve Slavii, měl dva tituly, zahrál si Ligu mistrů, v jednu chvíli jsem byl i kapitánem. Zvažoval jsem to zleva zprava, nakonec u mě převážily plusy. Hlavně se jednalo o návrat do Čech, ke všemu do Sparty. Odcházel Roman Hubník. Vypadalo to, že by si to mohlo sednout. Ale byly tam otazníky. Jak vyjdu s Tomášem Řepkou, jak mě přijmou fanoušci. Nakonec jsem rozhodl, že tuhle výzvu přijmu. Bylo to zvláštní i tím, že na jaře jsme potkali Slavii s Jarolímem třikrát po sobě. Dvakrát v poháru a jednou v lize.“

Vyšel jste s Tomášem Řepkou?

„V té době byl lídrem Sparty. Hrál společně s Hubníkem. Už dopředu jsme se bavili i s vedením Sparty, jak to bude fungovat. Nakonec si to sedlo. Na hřišti Řepa dělal všechno pro to, aby jeho tým vyhrál. Byl to můj spoluhráč, vždycky jsem ho respektoval a pokaždé jsme šli na trávník s jediným cílem, aby Sparta vyhrála.“

Dočkal jste se nenávistných reakcí ze strany slávistické obce?

„Bylo toho hodně. Přestal jsem číst různé komentáře, jinak bych se z toho dočista zbláznil. Pro mé nejbližší to ale bylo těžké, neoprostili se od toho. Musím říct, že něco proběhlo nejen ze strany slávistů, ale i sparťanů. Pořád jsem si říkal, že pokud budu hrát dobře a bude na mě spolehnutí, tak si sparťanské fanoušky získám. Nakonec jsem byl ve Spartě dva a půl roku. Hned ten první jsme to dotáhli k titulu, ani jednou jsme neprohráli, což mně dost pomohlo.“

Ovšem v prvním zápase s Příbramí jste hned chyboval…

(usměje se) „Ano, vstup jsem neměl povedený. Měli jsme vyhrát 5:0, nedali jsme branky, ale zápas skončil 1:1. Gól jsme inkasovali po mé chybě. Po prvním zápase jsem byl na vážkách a od fanoušků si vyslechl své.“

Co byste na základě vlastní zkušenosti poradil Janu Kuchtovi?

„Musí si to vyhodnotit sám, ale důležitá bude trpělivost. Jde tam v pozici hráče, který je formě. Určitě má za cíl prezentovat se stejně jako ve Slavii, kdy střílel gól za gólem. I v Lokomotivu měl slušnou bilanci, nároďák mu vyšel fantasticky. Sparta ho kupuje s tím, že na své výkony naváže. Honzu chtěl i trenér Priske, což je také důležité. Ví, jak pracuje. Pro Spartu je to skvělý krok.“