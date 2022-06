Válka sázkovek o ligu? Zásadní nebude jen za kolik, ale také co za to

Před víkendem lítala vzduchem ostrá slova i miliony. Tipsport napadl Ligovou fotbalovou asociaci za to, že se snaží s konkurentem prodloužit partnerský kontrakt i za méně výhodných podmínek, než nabízí on. LFA i Fortuna se tvrdě ohradily. Tato válka o ligu, v níž leží na stole stále jen jedna oficiální nabídka, však může mít pro fotbal dobrý konec. „Jsem rád, že už nyní je o soutěž takový zájem,“ komentuje to šéf LFA Dušan Svoboda s tím, že důležitá nebude jen suma, ale i prostor, který klubům po uzavření titulárního partnerství zůstane.

Ze všeho nejdřív pár těžko měnitelných konstant – současná smlouva s Fortunou jako titulárním sponzorem soutěže platí ještě na dvě nadcházející sezony. Liga může s jiným partnerem začít jednat až v průběhu té druhé a Fortuna musí dostat šanci nabídku konkurence dorovnat. Tedy i tu od Tipsportu, ale třeba i od Betana, nového silného hráče, který na český sázkařský trh přichází.

„Obecně jsem velice rád, že zájem o spojení se s ligou je takový,“ říká k tomu předseda LFA Dušan Svoboda. „Když jsme řešili titulárního partnera poté, co skončilo partnerství s Gambrinusem, byli jsme v jiné situaci. Čtu to tak, že pro partnery jsme čím dál zajímavější produkt.“

Ligový šéf tím mimo jiné odmítá i pohled Tipsportu, který má pocit, že Svoboda je tak trochu na straně jeho konkurenta. V pátek ho dokonce obvinil z toho, že se už podruhé snažil přesvědčit kluby na grémiu, aby hlasovaly o předčasném prodloužení kontraktu s Fortunou i na sezonu 2024/25.

To vzápětí LFA striktně odmítla a Svoboda to nyní rozvádí. „Vůbec to není o tom, jestli mám k někomu blíž, nebo dál. Navíc bych chtěl všechny ujistit, že LFA není moje one man show. V Ligovém výboru nás sedí sedm, je tam kolega Šádek, pan Jakubowicz a pan Brabec, oba úspěšní byznysmani, kteří si jistě umí vyhodnotit obchodní a ekonomické podmínky. Všichni členové nejen Ligového ale i Kontrolního výboru, což je celkem 9 lidí z klubů, jsou do detailu o všem informováni. O věcech rozhodujeme kolektivně,“ brání se.

V podobném duchu mluví i majitel Baníku Václav Brabec. „Nejsem solitér, abych prezentoval názor jen sám za sebe. Až se sejdeme, dáme s výborem do kupy kolektivní výstup,“ řekl Sportu s žádostí o pochopení, že dál věci nechce rozvádět.

Svoboda pak současný vztah Fortuny a ligy dovysvětluje. „Prošli jsme společně i těžké covidové doby, kdy nám Fortuna vyšla vstříc. Navíc se obavám, že nás ještě další složité období čeká. A i pro to chci, aby náš vztah byl se všemi partnery férový. S Fortunou primárně řešíme otázku narovnání situace z minulosti,“ tvrdí.

Ze dvou soupeřů budou tři?

Jak tedy celá anabáze bude pokračovat a co se ještě může stát? Pokud liga nevyužije nabídku Fortuny na prodloužení kontraktu o rok za zvýhodněných podmínek (místo cca 78 milionů Kč za sezonu kolem 100 milionů), rozjedou se jednání naplno až za rok.

A to už tu budou minimálně tři možní silní hráči. Vedle Fortuny a Tipsportu i společnost Betano, která právě vstupuje na český trh. Geograficky řecká firma, která mimo jiné sponzoruje třeba i fotbalisty Sportingu Lisabon, je navíc propojena se společností Sazka miliardáře Karla Komárka. Přes firmu OPAP v ní drží podíl necelých 40 procent.

Takže konkurence na poli sázení poroste. A to je možná ta úplně hlavní příčina nervozity posledních dnů. Protože po dlouhé době tu najednou je hráč s jasnou ambicí aspoň trochu přepsat českou mapu sportovního sázení.

Šance to bude nejen pro ligu, ale nejspíš i pro jednotlivé kluby. Už nyní má řada z nich se sázkovkami vedle ligového partnerství napřímo uzavřené kontrakty. Sparta či Olomouc s Tipsportem, Slavia, Baník nebo Plzeň s Fortunou. Podle odhadu Sportu mají tato „přímá“ partnerství hodnotu převyšující dalších 100 milionů korun ročně.

A nyní se dá čekat, že nějakého svého koně bude chtít v lize obrandovat i Betano…

„Pro mě je i pro to zcela zásadní, aby klubům tato možnost i nadále zůstala. Neumím si nyní představit, že bychom ve smlouvě s titulárním partnerem nastavili oborovou exkluzivitu, podobnou té, která již jednou ve fotbalové lize byla,“ pokračuje Svoboda.

Podle něj by tím některé kluby přišly o významné prostředky. „Vím, že v jiných českých ligách to tak nastavené mají, pro mě to je opravdu stěží akceptovatelné,“ říká.

Jakubowicz preferuje Fortunu, Slavia vítá Tipsport

O tom, zda by Tipsport chtěl nějakou oborovou exkluzivitu ve fotbale uplatnit, nicméně zatím nepadlo ani slovo. Sázkovka pouze deklarovala ve svém tiskovém prohlášení, že je připravena investovat do fotbalu za rok až 120 milionů korun. A podivovala se nad tím, že fotbal by mohl přesto v této těžké době akceptovat nižší nabídku Fortuny.

„Mě zase trochu překvapilo to, že se tu obchodní nabídky začínají řešit přes média. Čekal bych trochu jiný postup,“ dodává Svoboda, se kterým souhlasí i další člen ligového výboru LFA a ředitel Bohemians Darek Jakubowicz. „Zatím to vnímáme pouze jako mediální boj. Protože ať už je to jak chce, Tipsport nepodal oficiálně žádnou nabídku, vždy se pouze dočteme o tom, že chtějí něco dát. Navíc ani neznáme parametry potenciální nabídky - tedy kromě financí.“

Podle Svobody je přitom právě toto hledisko klíčové. „Určitá částka může být hodně, nebo málo přece právě v souvislosti s tím, co všechno za ni dostanete. A jak už jsem říkal – svazovat klubům ruce například oborovými exkluzivitami nebo ještě nějak výrazněji omezovat obchodní politiku klubů bych případně nepovažoval za správné. Každopádně mohu všechny ubezpečit, že jediný, kdo o tom rozhodne, budou kluby na Ligovém grémiu.“

Jakubowicz se pak netají osobním názorem, že nejvýhodnější mu momentálně přijde prodloužit smlouvu s Fortunou o další rok (tedy včetně sezony 2024/25) za výhodnějších podmínek.

„Tato nabídka, jediná oficiální, je pro každý z klubů výhodnější než stávající smlouva. Proto se přikláníme k variantě „lepší vrabec v hrsti“ a k jistotě vyšších peněz než jít cestou rizika a nejistoty. Tedy již zmíněnou neoficiální nabídkou Tipsportu,“ myslí si.

Naopak Tomáš Buzek, člen Ligového výboru LFA v triku Slavie, je opačného názoru.

„Vítáme zájem a veřejný závazek společnosti Tipsport investovat do naší ligové soutěže takový objem peněz, jaký deklarují. Fotbal není tak bohatý, aby si mohl dovolit nevzít nejlepší nabídku a přijít o 30 milionu,“ tvrdí bez toho, že by upřesňoval, co všechno by sázkovka v rámci partnerství měla dostat.

Zároveň znovu zdůrazňuje, že v případě většího počtu zájemců by o titulárním partnerovi měla rozhodnout otevřená a transparentní soutěž. „Tento princip bude Slavia hájit nejenom v případě titulárního partnera české ligy, ale i u prodeje televizních práv a ve všech dalších oblastech,“ dodává Buzek, člen představenstva pražské Slavie.

