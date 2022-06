Útok na fotbalistu Zlína. Rasista ho v obchodě urážel a mlátil košíkem

„Po tréninku jsem šel koupit nějaké ovoce, někdo se mě zezadu dotkl a když jsem se otočil abych se podíval, ten člověk řekl, že Zlín není město pro černochy… Opakoval ‚černý, jdi domů‘ s rukama nahoře, jako by slavil vítězství,“ popisuje Lamin Jawo svůj zážitek na instagramu.

Následně začal muže středního věku nahrávat. Na videu, které obletělo české sociální sítě, pán nejdřív fotbalistovi pohrozil pěstí a následně ho udeřil nákupním košíkem. Nutno dodat, že Jawo ho oslovil sice lámanou, ale naprosto srozumitelnou češtinou.

„V tý omezený hlavě toho dědka musí být těžký zít,“ napsal na twitteru záložník Teplic Tomáš Kučera, reakcí jsou ale stovky.

Není to poprvé, co se Jawo za čtyři roky v Česku setkal s rasismem. Podobný zážitek popisoval (a natáčel) i při své první tuzemské štaci v Jihlavě. Na adresu jeho spoluhráče Dramého směřovaly na Spartě opičí skřeky, za to klub z Letné dostal pokutu 70 tisíc korun.

Proti rasismu dlouhodobě bojoval i nejlepší střelec loňského ročníku ligy Jean-David Beauguel, který ho označil za jeden z důvodů svého odchodu z Česka. Jeho loňský spoluhráč Jhon Mosquera obvinil z rasistických urážek přímo na hřišti asistenta Slavie Pavla Řeháka, disciplinární komise ale rasismus neprokázala.