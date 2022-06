Odtučňovací kůra Plzně: škrty odnesou další dva hráči. Horváth: Je to těžké

Na duel se Slovanem Bratislava poprvé po krátké dovolené naskočili tři reprezentanti – Jindřich Staněk, Lukáš Kalvach a Milan Havel odehráli poločas a pomalu se zapojují do týmu. Tři „kusy“ dovnitř týmu znamenají i nutné okleštění stávajícího kádru. Plzeň startovala přípravu s třiceti hráči, mnozí pod smlouvou s mužstvem ani nezačali a rovnou dostali svolení hledat si nové angažmá. Např. obránce Šimon Gabriel a útočník Tomáš Jedlička míří do druhé ligy: Jihlavy, resp. Chrudimi.

Z kádru velmi brzy odpadnou další dva hráči – záložníci Dominik Janošek a Miroslav Káčer už s týmem do Dobřan ani necestovali. „Nebyli v nominaci,“ nechtěl více rozvádět důvod absence dvojice hráčů asistent trenéra Pavel Horváth . Už předchozí duely nastupovali na netypických pozicích, kde vyplňovali mezery v sestavě – Janošek na stoperu a Káčer na pravé straně obrany.

Káčerovu budoucnost odhalí podle informací deníku Sport Viktoria ve středu, nejspíš oznámí odchod na hostování. Nový klub shání i Janošek. „Po návratu reprezentantů se Dominik do kádru nevejde. Na něčem pracujeme, snažíme se to řešit,“ sdělil Sportu hráčův agent Roman Brulík. Už v zimě se řešil odchod do ciziny, nakonec z toho bylo nepříliš povedené hostování v ostravském Baníku.

Velmi dobře se jeví navrátilec z hostování Ondřej Mihálik, který z pravého křídla skóroval zatím v každé přípravě. Viktoria ještě odehraje v pátek zápas proti Táborsku a poté dojde k dalším možným škrtům před odjezdem na soustředění do Rakouska.

„Bude to těžké, ale je to práce nás trenérů, abychom ty hráče vybrali. A práce hráčů je, aby nám každý den ukazovali, že do kádru patří. Zatím to tak je a pro nás je to skvělé,“ chválil nasazení celého týmu Horváth.

Západočeši mají za sebou tři přípravné duely, pokaždé s vítězným koncem. Výhra s divizními Klatovy (7:0), třetiligovými Karlovými Vary (9:0) doplnil skalp prvního opravdu těžkého soupeře. „Slovan si vytvořil dvě nebo tři dobré šance plus penaltu. Myslím, že my jsme těch příležitostí měli ještě víc a výhra mohla být vyšší. Nicméně výkon hlavně v první půli byl velmi dobrý. Druhý poločas byl poznamenaný situacemi, které do zápasu vnesly trochu neklid,“ hodnotil Horváth.