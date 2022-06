Cicilia se našel, posílí Plzeň! Šádek volal na Slovácko, to útěk přejde

To je gól! Útočník Rigino Cicilia (27), který se dva týdny před koncem smlouvy bez rozloučení vypařil ze Slovácka, podle informací webu iSport.cz posílí Plzeň. Do úterního přípravného duelu se Slovanem Bratislava (3:1) ještě nezasáhl, ovšem od července už by měl být trenérovi Michalovi Bílkovi k dispozici. „Adolf Šádek už to na Slovácko volal,“ uvedl důvěryhodný zdroj.